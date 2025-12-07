„Adjunk együtt” – az IKSZ adventi kezdeményezése a fiatalok felelősségéről is szól

Az adventi időszakban különös figyelem irányul azokra, akiknek a karácsony nem magától értetődően jelenti a bőséget és az otthon melegét. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) ezért idén útjára indította az „Adjunk együtt” elnevezésű karitatív programját, amelynek céljáról és szellemiségéről Halmay Gábor országos elnök beszélt lapunknak. Úgy fogalmazott, hogy a fiatalok felelőssége nem merülhet ki a közéleti véleménynyilvánításban, hanem aktívan is alakítaniuk kell a környezetüket – különösen akkor, amikor az elesettek támogatásáról van szó.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség adománygyűjtő akciója (Fotó: Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség)

Halmay szerint a kezdeményezést azért hívták életre, hogy az ország lehető legtöbb pontján gyors és hasznos segítség jusson el azokhoz, akik nehezebb körülmények között készülnek az ünnepre. Kiemelte, hogy

minden évben egyre világosabban látszik, mennyire nagy igény van a helyi közösségek jelenlétére, hiszen sok rászoruló számára épp az ad reményt, ha azt tapasztalja, hogy vannak fiatalok, akik észreveszik őket, és nem mennek el mellettük.

Az elnök megjegyezte, hogy a program egyszerre épít a helyi IKSZ-alapszervezetek lelkes önkénteseire és arra a karitatív hálóra, amelyet a szövetség az elmúlt években több szeretetszolgálattal és civil csoporttal együttműködve alakított ki. Halmay arra is kitért, hogy a karitatív tevékenységben nemcsak a gyűjtés a fontos, hanem az a szemlélet is, amelyet ezzel átadhatnak: felelősséget vállalni a másikért, észrevenni a nélkülözőt, és olyan közösségeket építeni, amelyekben természetes egymás segítése.

A mostani adventi időszakban Budapest mellett számos városban – köztük Egerben, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Nyíregyházán, Balassagyarmaton, Dombrádon és Kisvárdán – szerveznek különböző akciókat. Halmay szerint azért is fontos ez a sokszínűség, mert minden település másfajta segítségre szorul: van, ahol a melegétel-osztásnak van nagy szerepe, máshol a cipősdoboz-akció vonzza a legtöbb adományozót.

Segítség a fiataloknak is

A szervezők olyan adományokat várnak, amelyek az ünnepek előtt is gyorsan eljuttathatóak az érintettekhez: használt, de jó állapotú ruhákat, tartós élelmiszereket, könyveket, játékokat. A tervek szerint a december 10-e és 20-a között beérkezett adományokat még szenteste előtt átadják a rászorulóknak. Halmay kiemelte, hogy a fiatalok részvételét különösen fontosnak tartják,

hiszen az ünnepeket sok fiatal is egyedül tölti, és számukra az ilyen kezdeményezések közösséget jelenthetnek.

A program hosszabb távú céljáról az elnök úgy nyilatkozott, hogy az „Adjunk együtt” akció nem egyszeri alkalom. Úgy látja, a jótékonykodás akkor válik igazán hatékonnyá, ha abból állandó együttműködések, tartós partnerségek születnek. Szerinte ennek egyik legfontosabb hozadéka az, hogy a fiatalok megtapasztalják: a társadalmi felelősségvállalás nem elvont eszme, hanem mindennapi cselekvések sorozata, amelyben mindenki találhat feladatot a maga számára.