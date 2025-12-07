Pintér SándorOrbán Viktorbelügyminiszter

Kiderült, hogy a Belügyminisztériumban kinek jár új céges autó + videó

Pintér Sándor komoly feltételeket szabott a hivatali kocsi lecserélésének. Az, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, a miniszterelnök videójából kiderül.

Forrás: Facebook2025. 12. 07. 19:17
Orbán Viktor Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Öreg verda, nem vén verda” – írta Orbán Viktor a közösségi médiafelületére feltöltött videója mellé. A felvételből kiderül, hogy Pintér Sándor belügyminiszter egy 25 éves, Mercedes típusú autóval érkezett a repülőtérre

Pintér Sándor
Pintér Sándor Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető repülőgép fedélzetén elárulta, miért használja még mindig a korosnak mondható autót:

 

Miután nem romlott el, használható, ezért én mindaddig, amíg nem kell nagyjavításra adni, ezzel az autóval fogok járni.

A belügyminiszter azonban nemcsak azt mondta el, miért jár a negyedszázados járművel, hanem azt is elárulta, hogy ennek a gyakorlatnak „pedagógiai célzata” is van:
„Van ennek nevelő célzata is, az kérhet tőlem a beosztott körből új autót, akinek öregebb autója van az enyémnél” – hangsúlyozta a belügyminiszter.


Borítókép: Orbán Viktor ( Fotó: Facebook)

