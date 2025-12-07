Kiderült, hogy a Belügyminisztériumban kinek jár új céges autó + videó

„Öreg verda, nem vén verda” – írta Orbán Viktor a közösségi médiafelületére feltöltött videója mellé. A felvételből kiderül, hogy Pintér Sándor belügyminiszter egy 25 éves, Mercedes típusú autóval érkezett a repülőtérre.

Pintér Sándor Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető repülőgép fedélzetén elárulta, miért használja még mindig a korosnak mondható autót:

Miután nem romlott el, használható, ezért én mindaddig, amíg nem kell nagyjavításra adni, ezzel az autóval fogok járni.

A belügyminiszter azonban nemcsak azt mondta el, miért jár a negyedszázados járművel, hanem azt is elárulta, hogy ennek a gyakorlatnak „pedagógiai célzata” is van:

„Van ennek nevelő célzata is, az kérhet tőlem a beosztott körből új autót, akinek öregebb autója van az enyémnél” – hangsúlyozta a belügyminiszter.