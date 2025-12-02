Karácsony GergelyLatorcai Csabafőváros

Az eddig vizsgált fővárosi buszok egyharmada nem felel meg a feltételeknek

Latorcai Csaba miniszterhelyettes szerint Karácsony Gergely főpolgármester a karmelita kolostorba járkálás helyett foglalkozhatna inkább a fővárosi buszok állapotával.

Forrás: Faceboook2025. 12. 02. 14:34
Budapest, 2025. december 1.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha már tegnap a főpolgármester a buszgarázsban járt, igazán megnézhette volna a járművek állapotát is” – írta közösségi oldalán a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. 

Latorcai Csaba kijelentette, a hatósági ellenőrzések keretében 2025. augusztus 18-ától kezdődően eddig 609 darab autóbusz vizsgálatát végezték el, melyből 192 darab, azaz az ellenőrzött buszok egyharmada nem felelt meg a feltételeknek. Hétszáznyolcvanegy autóbusz ellenőrzése még hátravan – tette hozzá.

A területfejlesztési miniszterhelyettes arra reagált, hogy – mint megírtuk – Karácsony Gergely a kelenföldi buszgarázsból vonult fel híveivel a karmelita kolostorba, tüntetni a kormány ellen. A kormánypárti politikus szerint viszont a főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal:

úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója és Számadó Tamás főjegyző a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu