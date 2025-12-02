Az eddig vizsgált fővárosi buszok egyharmada nem felel meg a feltételeknek

„Ha már tegnap a főpolgármester a buszgarázsban járt, igazán megnézhette volna a járművek állapotát is” – írta közösségi oldalán a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Latorcai Csaba kijelentette, a hatósági ellenőrzések keretében 2025. augusztus 18-ától kezdődően eddig 609 darab autóbusz vizsgálatát végezték el, melyből 192 darab, azaz az ellenőrzött buszok egyharmada nem felelt meg a feltételeknek. Hétszáznyolcvanegy autóbusz ellenőrzése még hátravan – tette hozzá.

A területfejlesztési miniszterhelyettes arra reagált, hogy – mint megírtuk – Karácsony Gergely a kelenföldi buszgarázsból vonult fel híveivel a karmelita kolostorba, tüntetni a kormány ellen. A kormánypárti politikus szerint viszont a főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal: