Magyar PéterKocsis MátéOrbán ViktorválasztásháborúDK

Magyar Péter pártja anyagilag és biztonsági szempontból is veszélyt jelent a magyar emberekre + videó

A DK és a Tisza is „az európai liberális vezetők befolyása, irányítása alatt áll” – fogalmazott Kocsis Máté, aki a jövő évi parlamenti választások tétjére is felhívta a figyelmet.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 14:10
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A DK és Magyar Péter pártja, a Tisza is „az európai fősodratú politikai elithez tartozik, az európai liberális vezetők befolyása, irányítása alatt áll, értelemszerűen azt az álláspontot képviselik, amit az európai pártcsaládjuk” – fogalmazott Kocsis Máté a Facebook-oldalára feltöltött videójában. 

Kecskemét, 2025. november 4. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt 2025. május 12-én. MTI/Bús Csaba
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: MTI/Bús Csaba

A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ha „Magyarországon kormányváltás lenne, mint ahogyan nem lesz”, abból az is következne, Magyarország beállna az európai fősodratú, háborúpárti, Ukrajna támogatását pártoló politikai közösségbe, amivel elhárulna az akadály Kijev gyorsított uniós csatlakozása és a közös hitelfelvétel elől, amelyre most az Európai Bizottság készül.

Magyar Péter pártja anyagilag és biztonsági szempontból is veszélyt jelent a magyar emberekre, az országra,

emelte ki a fideszes politikus.  

Kocsis Máté hangsúlyozta: a jövő évi választásoknak nagy a tétje, az lesz ugyanis az utolsó lehetőség eldönteni a 2030-as európai céldátum előtt, hogy

kimaradunk-e a háborús készülődésből, hiszen az európai vezetők világossá tették, hogy 2030-ig mindenkinek  fel kell készülnie a háborús helyzetre.

Kocsis Máté aláhúzta: a kormány nem szeretné a magyarokat ilyen helyzetbe hozni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a kecskeméti háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök beszédének egyik fő alappillére, témája a háború volt. 

A kormányfő emlékeztetett: míg Magyarország számára evidens, hogy a háború csak veszteséget, pusztítást és kockázatot jelent, addig Nyugat-Európában egyre inkább üzleti lehetőségként tekintenek a konfliktusra

Nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, de erről nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják: lehet belőle pénzt csinálni

– mondta. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu