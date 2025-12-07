Magyar Péter pártja anyagilag és biztonsági szempontból is veszélyt jelent a magyar emberekre + videó

A DK és Magyar Péter pártja, a Tisza is „az európai fősodratú politikai elithez tartozik, az európai liberális vezetők befolyása, irányítása alatt áll, értelemszerűen azt az álláspontot képviselik, amit az európai pártcsaládjuk” – fogalmazott Kocsis Máté a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: MTI/Bús Csaba

A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ha „Magyarországon kormányváltás lenne, mint ahogyan nem lesz”, abból az is következne, Magyarország beállna az európai fősodratú, háborúpárti, Ukrajna támogatását pártoló politikai közösségbe, amivel elhárulna az akadály Kijev gyorsított uniós csatlakozása és a közös hitelfelvétel elől, amelyre most az Európai Bizottság készül.

Magyar Péter pártja anyagilag és biztonsági szempontból is veszélyt jelent a magyar emberekre, az országra,

emelte ki a fideszes politikus.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a jövő évi választásoknak nagy a tétje, az lesz ugyanis az utolsó lehetőség eldönteni a 2030-as európai céldátum előtt, hogy

kimaradunk-e a háborús készülődésből, hiszen az európai vezetők világossá tették, hogy 2030-ig mindenkinek fel kell készülnie a háborús helyzetre.

Kocsis Máté aláhúzta: a kormány nem szeretné a magyarokat ilyen helyzetbe hozni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a kecskeméti háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök beszédének egyik fő alappillére, témája a háború volt.

A kormányfő emlékeztetett: míg Magyarország számára evidens, hogy a háború csak veszteséget, pusztítást és kockázatot jelent, addig Nyugat-Európában egyre inkább üzleti lehetőségként tekintenek a konfliktusra

Nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, de erről nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják: lehet belőle pénzt csinálni

– mondta.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Mirkó István)