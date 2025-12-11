közmunkamávRépássy Róbert

Már a MÁV-hoz is mehetnek közmunkázni az elítéltek

Megállapodás született arról, hogy a MÁV Pályaműködtetési Zrt. részt vesz abban a programban, amely révén az elkövetők a bíróság által kiszabott közérdekű munka büntetésüket ledolgozhatják a vállalatnál – hívta fel a figyelmet az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára. Répássy Róbert hangsúlyozta: a közérdekű munka büntetés aktív, a közösség számára is látható, érzékelhető felelősségvállalást, jóvátételt vár el az elkövetőtől a tettéért.

– Az alternatív szankciók, így a közérdekű munka büntetés hatékony végrehajtása hozzájárulhat a magyar társadalom biztonságának erősítéséhez, a bűnözés csökkentéséhez – jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten, az ügyben született együttműködési megállapodások megkötésekor.

Budapest, 2025. október 22. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára expozét tart a büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 22-én. MTI/Kovács Attila
Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, már a MÁV-hoz is mehetnek közmunkázni az elítéltek (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A MÁV Pályaműködtetési Zrt., az IM, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), továbbá kormányhivatalok felügyelői feladatát ellátó szervezeti egységek kötöttek együttműködési megállapodásokat. Ezek alapján a MÁV Pályaműködtetési Zrt. részt vesz abban a programban, amely révén az elkövetők a bíróság által kiszabott közérdekű munka büntetésüket ledolgozhatják a vállalatnál.

Répássy Róbert a dokumentumok aláírása előtt mondott beszédében kiemelte: a megállapodások létrejötte egy több mint másfél éves együttműködés sikerét tükrözni, és erre építve a közös munka új fejezetét nyithatják meg.

 – Az IM, a KTM és a MÁV Zrt. 2024 tavaszán kötött együttműködési keretmegállapodást a közérdekű munka büntetések hatékonyabb végrehajtásért – idézte fel.

Az egyik leggyakoribb alternatív büntetési forma

Elmondta: Magyarországon a közérdekű munka az egyik leggyakrabban alkalmazott alternatív büntetési forma. Tavaly a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalokban dolgozó igazságügyi pártfogó felügyelők csaknem 26 ezer közérdekű munka büntetés végrehajtását kezelték – közölte.

Rámutatott, a magas számokból az látszik, hogy a bíróságok is úgy ítélik meg: a közérdekű munka büntetés „fontos és reális” alternatívája lehet a szabadságvesztéses büntetéseknek olyan bűnelkövetők esetében, akiknek tette nem olyan súlyú, veszélyessége nem olyan fokú, hogy a társadalomtól való izolálásukra szükség lenne.

A közérdekű munka büntetés aktív, a közösség számára is látható, érzékelhető felelősségvállalást, jóvátételt vár el az elkövetőtől a tettéért

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: ezért is fontos, hogy a végrehajtásért felelős szervek „milyen színtereket tudnak biztosítani e szimbolikus jóvátételi forma, a munkavégzés teljesítésére”. 

A teljesülendő feltételek között sorolta azt, hogy a büntetés eredménye a helyi közösségek számára látható legyen, az elítélt felelősségérzetét erősítse, valamint az elkövető társadalomba való visszatalálását erősítse.

Országosan több mint száz embert tudnak majd fogadni

György István, a KTM területi közigazgatásért felelős államtitkára komoly eredménynek nevezte az együttműködési megállapodások létrejöttét, és rámutatott, ma Magyarországon körülbelül 150 pártfogó felügyelő végzi a munkáját.

Németh Réka, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. vezérigazgatója közölte: Budapesten a nagy vasúti pályaudvarok környékén tudnak közterület-karbantartási munkát adni az elítélteknek, és további 47 helyszínt jelöltek ki erre a célra; mindez azt jelenti, hogy országosan több mint száz embert tudnak majd fogadni.

Borítókép: Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


