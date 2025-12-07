kéményfüstkonfliktus

Mit tehetünk, ha fullasztó füst jön a szomszéd kéményéből?

A kéményfüst az őszi, téli időszakban sok család mindennapjait keseríti meg.

Magyar Nemzet
Forrás: haon.hu2025. 12. 07. 8:38
A fűtési szezonban sokan kályhát, kazánt, kéményt használnak otthonuk bemelegítéséhez – de nem mindegy, mit és hogyan égetnek el. A gond akkor kezdődik, ha a kémény nem „szelíd, tiszta” füstöt bocsát ki, hanem sűrű, bűzös, fullasztó gőzt, az ugyanis nem pusztán kényelmetlenség, hanem egészségügyi és közösségi probléma is. Ha a szomszéd kéményéből tartósan ilyen füst terjed, akkor jogi lépésekre is lehetőség van. A Haon.hu annak járt utána, mi számít szabálytalannak és mit lehet ellene tenni. 

Smoke from the chimney. Air pollution. Smoke from factory polluting the air. Smog. Dark smoke.
Komoly viták alakulhatnak ki, ha valaki mindent eléget. (Forrás: Shuttertock)

Büdös a szomszéd kémény füstje

A közelmúltban Józsán alakult ki konfliktus a „szomszéd kéménye” miatt: egy Facebook-csoportban estek egymásnak a városrészen élők. Többek szerint ugyanis annyira füstöl egy kémény, hogy alig lehet a szabad levegőn megmaradni, mindent elnyel a füst. A jogszabályi előírások szerint tilos a levegő olyan terhelése, amely légszennyezést vagy lakosságot zavaró bűzt okoz. Tehát nem szabad szemetet, használt bútort, műanyagot, lakozott vagy festett fát elégetni. 

Mit tehetünk, ha a szomszéd a kérésünk ellenére sem változtat a szokásain? Erről bővebben ide kattintva olvashat. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


