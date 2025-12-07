Mit tehetünk, ha fullasztó füst jön a szomszéd kéményéből?

A fűtési szezonban sokan kályhát, kazánt, kéményt használnak otthonuk bemelegítéséhez – de nem mindegy, mit és hogyan égetnek el. A gond akkor kezdődik, ha a kémény nem „szelíd, tiszta” füstöt bocsát ki, hanem sűrű, bűzös, fullasztó gőzt, az ugyanis nem pusztán kényelmetlenség, hanem egészségügyi és közösségi probléma is. Ha a szomszéd kéményéből tartósan ilyen füst terjed, akkor jogi lépésekre is lehetőség van. A Haon.hu annak járt utána, mi számít szabálytalannak és mit lehet ellene tenni.

Komoly viták alakulhatnak ki, ha valaki mindent eléget. (Forrás: Shuttertock)

Büdös a szomszéd kémény füstje

A közelmúltban Józsán alakult ki konfliktus a „szomszéd kéménye” miatt: egy Facebook-csoportban estek egymásnak a városrészen élők. Többek szerint ugyanis annyira füstöl egy kémény, hogy alig lehet a szabad levegőn megmaradni, mindent elnyel a füst. A jogszabályi előírások szerint tilos a levegő olyan terhelése, amely légszennyezést vagy lakosságot zavaró bűzt okoz. Tehát nem szabad szemetet, használt bútort, műanyagot, lakozott vagy festett fát elégetni.

