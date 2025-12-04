idezojelek
A Helyzet

Önsorsrontás a köbön

Most már szinte naponta támadják az ukránok a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját.

Lehoczky Milán avatarja
Lehoczky Milán
2025. 12. 04.
Fotó: Nemeth Andras Peter
Idén nem díszítik ünnepi fények a drezdai Königstrassét, ám nem ez lesz az egyetlen német város, ahol a polgárok kénytelenek lemondani a karácsonyi díszkivilágításról. Gondolhatnánk, ez egy újabb politi­kailag korrekt húzás a germánoktól, hogy a migránsok fényérzékeny lelkivilágát óvják, azonban ennél sokkal prózaibb okok húzódnak a háttérben. Az Európai Unió legfejlettebb gazdasága olyan magas energiaárakkal kénytelen szembesülni, amikkel történelme során még soha. Mindezt annak köszönhetik, hogy atomerőműveiket a 2010-es évek elején lekapcsolták, illetve a szankciós politika jegyében a megfizethető orosz szénhidrogéneknek búcsút intettek. Az eredmény szemmel látható: a német ipar padlón van, a helyhatóságok a tönk szélén számolgatják az eurócenteket, mi fér még bele a szűkös büdzséből, mi nem. A díszkivilágítás már nem.

Erről tanúskodik Stefan Gentnek, a Német Kereskedelmi Szövetség vezérigazgatójának minapi nyilatkozata is, mely szerint egyes helyeken a karácsonyi világítás már megfizethetetlenné vált. Mindezek fényében minimum véleményes, hogy kedden az Európai Tanács elnöksége és az Európai Parlament képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. Ennek kapcsán Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter azt mondta: az EU székházában Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentésnek a kinyírásán dolgoznak. Kemény szavak ezek, de sajnos pontosan írják le a helyzetet.

A Századvég becslése alapján a kieső gázmennyiség kétszeres áremelkedést és növekvő volatilitást idézne elő az európai gáztőzsdéken, ami tovább rontaná az unió versenyképességét, Magyarország energiaszámláját pedig összesen 1100 milliárd forinttal növelné. A megemelkedett terhek mellett a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanná válna, így a magyar családok fűtési költsége a jelenlegi három és félszeresére nőne, ami átlagosan évi csaknem félmillió forint többletkiadást jelentene. Erről egyébként meg is kérdezték az embereket, s az embargó okozta károkat figyelembe véve érthető, hogy a magyar felnőttlakosság több mint kétharmada elutasítja az intézkedést. A keményfejű magyarok egyszerűen nem akarják elfogadni, hogy ideológiai megfontolások mentén az egekbe emeljék az energiaárakat. Ezt tartja szem előtt Orbán Viktor és Szijjártó Péter minden egyes alkalommal, amikor Brüsszelben küzdenek az Európa gazdaságát egyre mélyebb válságba taszító szankciók ellen.

Nyugaton álljuk a sarat, ám az Európai Bizottság keletről is támogatást kap önsorsrontó gyakorlatában, hiszen most már szinte naponta támadják az ukránok a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját. Legutóbb hétfőn a vezeték Taganrog–Lipeck szakaszán hajtottak végre sikeres támadást. Noha a kormányfő tájékoztatása szerint Magyarország kőolajellátása biztonságban van, azt mindenképp megjegyezhetjük, ez ismét egy barátságtalan lépés volt Zelenszkijék részéről. Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy Brüsszelben folytatódik a dilirodeó, ugyanis egy készülő új tervezet szerint karbonadóval terhelnék a tankolást és a fűtést, ami egyből másfélszeresére emelné az üzemanyag árát, és csaknem négyszeres rezsidíj-növekedést vonna maga után.
Ez utóbbit egyébként, tekintet nélkül a következményekre, a Tisza Párt – az Európai Néppárt tagjaként – teljes mellszélességgel támogatja. Mindezek után már nem lepődnénk meg azon sem, ha az Európai Bizottság legközelebb azt indítványozná, hogy az unió „Egyesülve a sokféleségben” jelmondatát cseréljék a „Ha nő a baj, tegyél rá még egy lapáttal” mottóra. Ez utóbbi mellett szólna, hogy ez legalább igaz lenne.
 

