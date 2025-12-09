Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

Országgyűlésparlament törvényjavaslatvita

Sűrű nap a parlamentben: több mint egy tucat javaslatról vitáznak ma

Fontos törvényjavaslatokról vitázik kedden az Országgyűlés: a mikrocenzustól a fegyvertartási szabályok módosításán át az egyházi ingatlanátadásokig számos döntés vár a képviselőkre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09.
Több mint egy tucat előterjesztés zárószavazás előtti vitáját folytatja le kedden a parlament, amely két törvényjavaslatot kivételes eljárásban kezd el tárgyalni. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

20250617 Budapest Országgyűlés Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter
A képen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

A képviselők először egy tucat előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatok vitáit folytatják le.

Tárgyalják a 2027-ben esedékes mikrocenzusról, azaz kis népszámlálásról szóló javaslatot, illetve azt az előterjesztést, amely a jövő évet a mohácsi csata ötszázadik évfordulója alkalmából a csata hőseinek emlékévévé nyilvánítja.

Megvitatják az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvény és az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvény módosítását. Az összegző módosító javaslat alapján bővül az átadandó ingatlanok köre: a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza megkap egy, jelenleg is a kezelésében lévő, XIV. kerületi ingatlant.

Napirenden szerepel az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2026-2036.) szóló országgyűlési határozati javaslat, amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek is aktív tagjai lehessenek a társadalomnak.

Vita lesz a fegyvertartás szabályait is pontosító, az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosításáról.

Kivételes eljárásban kezd tárgyalni a parlament két törvényjavaslatot. Ezek egyike a Magyarország és az Egyesült Nemzetek között az Egyesült Nemzetek Egyeteme a béke, a biztonság, valamint az átalakító technológiák kérdéseiben a jövőértés és az előrelátás módszertanainak alkalmazására összpontosító felsőfokú intézete jogállásával kapcsolatos megállapodás kihirdetése.

A másik előterjesztés a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt módosítja.

Borítókép: Országgyűlés plenáris ülése (Forrás: MW)

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekNémetország

Karácsonyi terrorveszély Németország-szerte

Sümeghi Lóránt avatarja

Az alkalmatlan német politikai elit a biztonság borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

