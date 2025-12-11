Szentkirályi Alexandra: Nem hagyjuk, hogy a nyakunkba varrják a migránsokat + videó

„Jó reggelt kívánok mindenkinek, kivéve azoknak, akik most, miután rájöttek, hogy elrontották a migrációs politikájukat, a mi nyakunkba akarják varrni a migránsokat, vagy pedig velünk akarják megfizettetni őket” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője ezzel a posztjával arra reagált, hogy az uniós belügyi vezetők hétfőn megvitatták és elfogadták a Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026-ra vonatkozó éves szolidaritási alapját.

A döntés értelmében azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a jövőben tömeges befogadásra vagy szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezhetik.

Magyarországot a dokumentum név szerint is említi, így az országra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet.

Mint megírtuk, a magyar miniszterelnök határozottan reagált az Európai Unió legújabb döntésére. Kifejtette, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok migránsaiért. Hangsúlyozta, hogy az ország már így is jelentős erőforrásokat fordít az unió külső határainak védelmére.

Borítókép: Migránsok lakhatási engedélyért állnak sorban a torinói rendőrkapitányság bevándorlási irodája előtt (Forrás: MTI/EPA/ANSA)