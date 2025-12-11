Migrációs és Menekültügyi PaktumSzentkirályi Alexandrapolitika

Szentkirályi Alexandra: Nem hagyjuk, hogy a nyakunkba varrják a migránsokat + videó

Az Európai Unió új migránspolitikájára reagált a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Jó reggelt kívánok mindenkinek, kivéve azoknak, akik most, miután rájöttek, hogy elrontották a migrációs politikájukat, a mi nyakunkba akarják varrni a migránsokat, vagy pedig velünk akarják megfizettetni őket” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. október 29. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Szentkirályi Alexandra Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője ezzel a posztjával arra reagált, hogy az uniós belügyi vezetők hétfőn megvitatták és elfogadták a Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026-ra vonatkozó éves szolidaritási alapját. 

A döntés értelmében azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a jövőben tömeges befogadásra vagy szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezhetik. 

Magyarországot a dokumentum név szerint is említi, így az országra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet.

Mint megírtuk, a magyar miniszterelnök határozottan reagált az Európai Unió legújabb döntésére. Kifejtette, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok migránsaiért. Hangsúlyozta, hogy az ország már így is jelentős erőforrásokat fordít az unió külső határainak védelmére. 

Borítókép: Migránsok lakhatási engedélyért állnak sorban a torinói rendőrkapitányság bevándorlási irodája előtt (Forrás: MTI/EPA/ANSA)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

Faggyas Sándor avatarja

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu