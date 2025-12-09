Teljes a bizonytalanság a Tisza Pártban, már jogi kockázatot is vállalnának a szavazatokért

A szavazói magatartás anyagi előnnyel való befolyásolása (akár utaztatási költség átvállalása formájában) a modern európai választási jogban egyértelműen tiltott zóna, és már az is komoly jelzés, ha egy politikai erő kész ebbe a zónába belépni – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, akit Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése kapcsán kérdeztünk.

A Tisza Párt már jogi kockázatot is vállalna a szavazatokért – ifj. Lomnici Zoltán szerint mindez politikai bizonytalanságot tükröz, a párt saját hazai támogatottságát nem érzi elég erősnek és ezért stratégiailag jelentősnek tekint minden marginális részeredmény (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. A Századvég tudományos igazgatója kifejtette: a párt ezzel megsérthetné a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül.

Az alkotmányjogász tájékoztatott, a büntetőtörvénykönyv szerint ha valaki ilyet tesz, azt akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. De bírságot is kiszabhatnak. A legmagasabb összeg ebben az esetben természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.

Az alkotmányjogász kifejtette, nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a jogrendszerek rendkívül szigorúan kezelik az ilyen típusú „ösztönző” juttatásokat.

Az Egyesült Királyságban a Representation of the People Act 1983113. §-a a szavazó „megajándékozását” – pénzzel vagy bármely értékes ellenszolgáltatással korrupt gyakorlatnak minősíti, ha annak célja a szavazat befolyásolása.

Akkor is korrupt gyakorlat valósul meg, ha valaki részben vagy egészben fizeti étel, ital, szórakoztatás költségét abból a célból, hogy szavazásra ösztönözzön.

Egy másik paragrafus pedig kifejezetten tiltja a pénzügyi nyomásgyakorlást, illetve bármilyen magatartást, amely a választói akarat szabad gyakorlását akadályozza.

A brit szabályozás logikája tehát ugyanazt erősíti meg a szakértő szerint, mint a magyar büntetőtörvénykönyv. Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, semmilyen választási szerv nem hirdetheti meg nyilvánosan a szavazópolgárok szavazóhelyiséghez szállítását és autóbusszal nem szállíthatja őket.