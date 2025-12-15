Új közlekedési törvény: legalább kétóránként indulnak járatok Budapest és a megyei jogú városok között

Jelentős változások léptek életbe a közösségi közlekedésben a kormány új személyszállítási törvényének hatálybalépésével. Az intézkedések a budapesti, az agglomerációban élő és a vidéki települések lakóit egyaránt érintik, céljuk pedig az, hogy minden magyar számára biztosított legyen a megbízható és rendszeres közösségi közlekedés, lakóhelytől függetlenül.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán osztotta meg a fejlesztések részleteit. Mint írta, a kormány több konkrét garanciát vállal a közlekedés javítására, hogy az utazás egyszerűbb, kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen minden magyar számára.

A főváros és minden megyei jogú város között mostantól legalább kétóránként közlekednek járatok,

ami megkönnyíti az utazást munka, tanulás vagy ügyintézés céljából. Budapest még inkább elérhetővé válik, és a nagyvárosok közötti közlekedés is gyorsabb, kényelmesebb lesz. A kisebb települések lakóinak is kedveznek az új fejlesztések:

a MÁV és a Volán összehangolt munkájának köszönhetően mintegy ezer kistelepülés számára válik könnyebbé a mindennapi közlekedés.

A fejlesztések nem csupán kényelmi kérdéseket érintenek, hanem valódi segítséget nyújtanak a családoknak. A sűrűbb menetrendek és a jobb csatlakozások több lehetőséget biztosítanak, így a munkavállalók és családok könnyebben elérhetik munkahelyeiket és szolgáltatásaikat.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy ezekkel a fejlesztésekkel minden budapesti és vidéki magyar számára előnyös változások jönnek, és a kormány célja, hogy még inkább összekapcsolja az országot, minden települést közelebb hozva egymáshoz.

Közelebb hozunk minden magyar embert, mert Budapest a nemzet fővárosa

– zárta sorait Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Vonat indul a nagykőrösi vasútállomásról 2025. november 10-én (Fotó: MTI)