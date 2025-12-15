Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

közlekedéskormányszentkirályi alexandramáv

Új közlekedési törvény: legalább kétóránként indulnak járatok Budapest és a megyei jogú városok között

A kormány új személyszállítási törvénye szerint Budapest és minden megyei jogú város között sűrűbben közlekednek a járatok, míg a kisebb települések lakói is könnyebben juthatnak el a nagyobb városokba. A változások minden budapesti és vidéki magyar számára előnyösek, segítve a munkavállalást, tanulást és a mindennapi ügyintézést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 16:47
Jelentős változások léptek életbe a közösségi közlekedésben a kormány új személyszállítási törvényének hatálybalépésével. Az intézkedések a budapesti, az agglomerációban élő és a vidéki települések lakóit egyaránt érintik, céljuk pedig az, hogy minden magyar számára biztosított legyen a megbízható és rendszeres közösségi közlekedés, lakóhelytől függetlenül.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán osztotta meg a fejlesztések részleteit. Mint írta, a kormány több konkrét garanciát vállal a közlekedés javítására, hogy az utazás egyszerűbb, kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen minden magyar számára.

A főváros és minden megyei jogú város között mostantól legalább kétóránként közlekednek járatok,

ami megkönnyíti az utazást munka, tanulás vagy ügyintézés céljából. Budapest még inkább elérhetővé válik, és a nagyvárosok közötti közlekedés is gyorsabb, kényelmesebb lesz. A kisebb települések lakóinak is kedveznek az új fejlesztések: 

a MÁV és a Volán összehangolt munkájának köszönhetően mintegy ezer kistelepülés számára válik könnyebbé a mindennapi közlekedés.

A fejlesztések nem csupán kényelmi kérdéseket érintenek, hanem valódi segítséget nyújtanak a családoknak. A sűrűbb menetrendek és a jobb csatlakozások több lehetőséget biztosítanak, így a munkavállalók és családok könnyebben elérhetik munkahelyeiket és szolgáltatásaikat.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy ezekkel a fejlesztésekkel minden budapesti és vidéki magyar számára előnyös változások jönnek, és a kormány célja, hogy még inkább összekapcsolja az országot, minden települést közelebb hozva egymáshoz.

Közelebb hozunk minden magyar embert, mert Budapest a nemzet fővárosa

– zárta sorait Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Vonat indul a nagykőrösi vasútállomásról 2025. november 10-én (Fotó: MTI)

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

