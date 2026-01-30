A Tisza Párt nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán sajtó szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése gyökeresen megváltoztathatná Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikáját, és jóval együttműködőbb irányt venne Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Az írás Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva kifejti: a Tisza Párt kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és a kijevi elvárásokhoz.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezt szemlélteti a közösségi oldalára feltöltött videóban Kocsis Máté is, amelyben Orbán Anita arról beszél, hogy kormányra kerülésük esetén megerősítenék a szomszédságpolitikát, senkinek az érdekeit nem sértve. A Tisza Párt külpolitikai felelőse egyértelművé teszi, hogy az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben Magyarország nem fog vétózni, ha ők kerülnek hatalomra.

A Fidesz frakcióvezetője Orbán Anita szavaira úgy reagált: