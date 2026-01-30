Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

kocsis mátétisza pártbrüsszel

A Tisza Párt nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek

Egyértelmű, hogy a Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel terveit Ukrajna uniós csatlakozása érdekében, szerintük nincs szükség a vétóra.

2026. 01. 30.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán sajtó szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése gyökeresen megváltoztathatná Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikáját, és jóval együttműködőbb irányt venne Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Az írás Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva kifejti: a Tisza Párt kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és a kijevi elvárásokhoz.

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezt szemlélteti a közösségi oldalára feltöltött videóban Kocsis Máté is, amelyben Orbán Anita arról beszél, hogy kormányra kerülésük esetén megerősítenék a szomszédságpolitikát, senkinek az érdekeit nem sértve. A Tisza Párt külpolitikai felelőse egyértelművé teszi, hogy az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben Magyarország nem fog vétózni, ha ők kerülnek hatalomra.

A Fidesz frakcióvezetője Orbán Anita szavaira úgy reagált: 

vannak, akik nem tudnak és nem is akarnak nemet mondani.

Borítókép: Orbán Anita, a Tisza Párt külpolitikai felelőse (Forrás: Magyar Nemzet)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

