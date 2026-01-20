alkotmánybíróságfővárosi törvényszékalaptörvény

Az Alkotmánybíróság elutasította a szolidaritási hozzájárulás megsemmisítését célzó indítványt

Nem találta megalapozottnak az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alaptörvény-ellenességét állító bírói indítványt a taláros testület.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 21:28
Illusztráció Fotó: TANYARICO Forrás: Shutterstock
Az Alkotmánybíróság (Ab) nem találta megalapozottnak, ezért kedden visszautasította az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok alaptörvénybe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kezdeményező bírói indítványt – közölte a testület.

Gavel and alarm clock on a wooden table, symbolizing a legal deadline or time-sensitive court matter.
Fotó: Faizal Ramli / Shutterstock

Indítványában a Fővárosi Törvényszék azt állította, hogy a szolidaritási hozzájárulás és a tavaly májusra előírt fizetési kötelezettség jogszabályi szinten történő meghatározása miatt a konkrét ügyben érintett fővárosi önkormányzat nem tudja ellenőrizni és vitatni a fizetési kötelezettség számításának helyességét, ezért a Magyar Államkincstár a hozzájárulás összegét a tisztességes hatósági eljárás lefolytatása nélkül állapította meg. Felidézték, hogy az Ab korábban már vizsgálta az államháztartási törvény jelen ügyben is sérelmezett rendelkezését, és megállapította:

 az nem sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, ugyanis nem zárja ki, hogy a Magyar Államkincstár az érintett önkormányzat ügyfélkénti bevonásával a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog tartalmát kielégítő eljárást folytasson le a beszedési megbízás benyújtását megelőzően.

„Erre tekintettel az indítvány ugyanezen törvényi rendelkezést támadó részében ítélt dolognak minősül" – fogalmaztak.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítását is indítványozta. Ezzel összefüggésben a határozat indokolása hangsúlyozta, hogy 

az Ab eljárását szabályozó törvényi rendelkezések és a testület következetes gyakorlata szerint bírói kezdeményezés csak jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányulhat, folyamatban lévő ügyben alaptörvény-ellenes mulasztás kimondását nem indítványozhatja.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az indítványozó bíró csupán az általa elbírálandó ügyben ténylegesen alkalmazandó jogszabályt támadhatja meg. A határozat indokolása szerint a Fővárosi Törvényszék indítványa nem igazolta azt sem kellően, hogy az adott ügyben valóban szükséges alkalmaznia az általa támadott jogszabályi rendelkezéseket.

Mindezek alapján az 

Ab nem találta megalapozottnak a szolidaritási hozzájárulás alaptörvény-ellenességét állító bírói indítványt. 

A végzést az Alkotmánybíróság egy különvélemény mellett fogadta el.

A határozat teljes szövege megtalálható az Ab honlapján.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


