Az Alkotmánybíróság elutasította a szolidaritási hozzájárulás megsemmisítését célzó indítványt

Az Alkotmánybíróság (Ab) nem találta megalapozottnak, ezért kedden visszautasította az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok alaptörvénybe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kezdeményező bírói indítványt – közölte a testület.

Fotó: Faizal Ramli / Shutterstock

Indítványában a Fővárosi Törvényszék azt állította, hogy a szolidaritási hozzájárulás és a tavaly májusra előírt fizetési kötelezettség jogszabályi szinten történő meghatározása miatt a konkrét ügyben érintett fővárosi önkormányzat nem tudja ellenőrizni és vitatni a fizetési kötelezettség számításának helyességét, ezért a Magyar Államkincstár a hozzájárulás összegét a tisztességes hatósági eljárás lefolytatása nélkül állapította meg. Felidézték, hogy az Ab korábban már vizsgálta az államháztartási törvény jelen ügyben is sérelmezett rendelkezését, és megállapította:

az nem sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, ugyanis nem zárja ki, hogy a Magyar Államkincstár az érintett önkormányzat ügyfélkénti bevonásával a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog tartalmát kielégítő eljárást folytasson le a beszedési megbízás benyújtását megelőzően.

„Erre tekintettel az indítvány ugyanezen törvényi rendelkezést támadó részében ítélt dolognak minősül" – fogalmaztak.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítását is indítványozta. Ezzel összefüggésben a határozat indokolása hangsúlyozta, hogy

az Ab eljárását szabályozó törvényi rendelkezések és a testület következetes gyakorlata szerint bírói kezdeményezés csak jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányulhat, folyamatban lévő ügyben alaptörvény-ellenes mulasztás kimondását nem indítványozhatja.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az indítványozó bíró csupán az általa elbírálandó ügyben ténylegesen alkalmazandó jogszabályt támadhatja meg. A határozat indokolása szerint a Fővárosi Törvényszék indítványa nem igazolta azt sem kellően, hogy az adott ügyben valóban szükséges alkalmaznia az általa támadott jogszabályi rendelkezéseket.