Az ellenzéki körökben elfogadott számítási modell is bőséges Fidesz-többséget mér

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján jelentős fölényt mutat a kormánypárt. Most az Elemi.hu portál Facebook-oldala közzétett egy grafikát, amelynek adatai alapján a Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg a jelenlegi erőviszonyok megoszlása szerint.

A Real-PR legújabb mérését – amely kutatóintézet a 2022-es és a 2024-es választási eredményeket is az egyik legpontosabban jelezte előre – rávetítették az ellenzék által gyakran hivatkozott 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorára, tudatta a Híradó.hu.

A kalkuláció eredménye szerint a jelenlegi támogatottsági adatok mellett a Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg, ami stabil, kétharmadhoz közeli kormánytöbbséget jelentene.

A Real-PR 93. adatai a 21 Kutatóközpont kalkulátorán (Forrás: Facebook/Elemi.hu)

Az eredmény külön érdekessége, hogy az elemzés egy ellenzéki körökben is elfogadott számítási modell alapján készült, így nem kormánypárti módszertanra épül.

A számok azt jelzik, hogy a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett az ellenzék komoly kihívásokkal nézne szembe egy most tartott országgyűlési választáson.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Nézőpont Intézet kutatása szerint a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz–KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel.

