Nézőpont Intézet21 Kutatóközpontközvélemény-kutatásReal-PR 93.

Az ellenzéki körökben elfogadott számítási modell is bőséges Fidesz-többséget mér

Amikor a Real-PR mérését rátették a 21 Kutatóközpont kalkulátorára, 64 százalékos Fidesz-kormány lett az eredmény.

Magyar Nemzet
Forrás: Híradó.hu2026. 01. 12. 20:40
Fidesz kongresszus Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján jelentős fölényt mutat a kormánypárt. Most az Elemi.hu portál Facebook-oldala közzétett egy grafikát, amelynek adatai alapján a Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg a jelenlegi erőviszonyok megoszlása szerint.

 A Real-PR legújabb mérését – amely kutatóintézet a 2022-es és a 2024-es választási eredményeket is az egyik legpontosabban jelezte előre – rávetítették az ellenzék által gyakran hivatkozott 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorára, tudatta a Híradó.hu.

A kalkuláció eredménye szerint a jelenlegi támogatottsági adatok mellett a Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg, ami stabil, kétharmadhoz közeli kormánytöbbséget jelentene.

A Real-PR 93. adatai a 21 Kutatóközpont kalkulátorán (Forrás: Facebook/Elemi.hu)

Az eredmény külön érdekessége, hogy az elemzés egy ellenzéki körökben is elfogadott számítási modell alapján készült, így nem kormánypárti módszertanra épül.

A számok azt jelzik, hogy a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett az ellenzék komoly kihívásokkal nézne szembe egy most tartott országgyűlési választáson.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Nézőpont Intézet kutatása szerint a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz–KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel.

Borítókép: Kétharmadközeli, kényelmes Fidesz-fölényt mutat még az ellenzéki körökben elfogadott számítási modell is (Fotó: Ladóczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu