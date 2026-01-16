Magyar Péter feladta + videó

„Fogy a lendület, apad a Tisza” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a Facebookon.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A riporter a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett, hogy Magyar Péter eddig mindig azt csinálta, hogy odavonult, ahol a digitális polgári körök háborúellenes gyűlést tartottak: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre vagy éppen Szegedre – sorolta.

Ezek az alkalmak rendre azt mutatták meg, hogy mi sokan vagyunk és erősek vagyunk. Miközben a tiszások egy parkolót is alig tudtak megtölteni

– mutatott rá Bohár Dániel.

A riporter szerint ezért nem csoda, hogy a Tisza-vezér arra jutott, hogy most szombaton nem jön Miskolcra.

Nem akar megint leégni, hogy apadnak

– szögezte le Bohár Dániel.

Mint megírtuk, Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Miskolcon folytatódik a háborúellenes országjárás. A rendezvénysorozat célja: közös erővel fellépni a háború ellen. A digitális polgári körök (DPK) legutóbbi állomása tavaly december 20-án volt Szegeden, ahol megtelt a Pick Aréna.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)