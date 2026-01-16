bohár dánieltiszamagyar pétermiskolc

Magyar Péter feladta + videó

Bohár Dániel rámutatott: Magyar Péter nem akar megint leégni, ezért nem megy Miskolcra a DPK-gyűlés napján.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 14:03
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Fogy a lendület, apad a Tisza” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a Facebookon.

Szeged, 2025. december 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A riporter a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett, hogy Magyar Péter eddig mindig azt csinálta, hogy odavonult, ahol a digitális polgári körök háborúellenes gyűlést tartottak: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre vagy éppen Szegedre – sorolta.

Ezek az alkalmak rendre azt mutatták meg, hogy mi sokan vagyunk és erősek vagyunk. Miközben a tiszások egy parkolót is alig tudtak megtölteni

– mutatott rá Bohár Dániel.

A riporter szerint ezért nem csoda, hogy a Tisza-vezér arra jutott, hogy most szombaton nem jön Miskolcra.

Nem akar megint leégni, hogy apadnak

– szögezte le Bohár Dániel.

Mint megírtuk, Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Miskolcon folytatódik a háborúellenes országjárás. A rendezvénysorozat célja: közös erővel fellépni a háború ellen. A digitális polgári körök (DPK) legutóbbi állomása tavaly december 20-án volt Szegeden, ahol megtelt a Pick Aréna.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu