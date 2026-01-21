Rendkívüli

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

VolánMÁV-csoportbalesetgyász

Vezetés közben lett rosszul egy buszsofőr, a kórházba szállítása után meghalt

A busszal árokba hajtott, a helyszínen újra kellett éleszteni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 15:43
Forrás: Facebook/Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ma reggel, szolgálatteljesítés közben elveszítettünk egy kollégát” – közölte a MÁV-csoport szerdán a közösségi oldalán. Az autóbuszvezető a Szerencs és Tokaj között közlekedő járatával árokba hajtott és kórházba szállítását követően meghalt.

Budapest, 2021. július 20. Az idei közbeszerzési pályázat eredményeként a Volánbuszhoz érkező 503 új autóbusz egyike, egy Volvo 8900 B6SC típusú autóbusz a buszok érkezésével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón, a Népliget autóbusz-pályaudvaron 2021. július 20-án. A július első felében megkötött 32,9 milliárd forintos szerződések alapján 365 Credobus, 88 Mercedes, és 50 Volvo típusú buszt szállítanak a gyártók a Volánbusznak 2022 elejéig. A korszerű, környezetkímélő járművek túlnyomórészt az ország keleti és nyugati megyéiben közlekednek majd. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A járművezető éppen Szerencsről Tokajba tartott, amikor Taktakenéz és Prügy között rosszul lett szerda hajnalban, és az általa vezetett busszal az árokba hajtott. Bár az 56 éves, a vállalatnál 2016 óta dolgozó férfi helyszíni újraélesztése sikeres volt, 

a kórházba szállítása után az állapota rosszabbodott, és már nem tudták megmenteni az életét.

Az elhunyt sofőrt a MÁV-csoport saját halottjának tekinti, családját együttérzésükről biztosították.

A baleset idején a buszon a sofőrön kívül ketten utaztak, ők nem sérültek meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook/Zirci Önkormányzati Tűzoltóság)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu