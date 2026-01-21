Vezetés közben lett rosszul egy buszsofőr, a kórházba szállítása után meghalt

„Ma reggel, szolgálatteljesítés közben elveszítettünk egy kollégát” – közölte a MÁV-csoport szerdán a közösségi oldalán. Az autóbuszvezető a Szerencs és Tokaj között közlekedő járatával árokba hajtott és kórházba szállítását követően meghalt.
A járművezető éppen Szerencsről Tokajba tartott, amikor Taktakenéz és Prügy között rosszul lett szerda hajnalban, és az általa vezetett busszal az árokba hajtott. Bár az 56 éves, a vállalatnál 2016 óta dolgozó férfi helyszíni újraélesztése sikeres volt,
a kórházba szállítása után az állapota rosszabbodott, és már nem tudták megmenteni az életét.
Az elhunyt sofőrt a MÁV-csoport saját halottjának tekinti, családját együttérzésükről biztosították.
A baleset idején a buszon a sofőrön kívül ketten utaztak, ők nem sérültek meg.
