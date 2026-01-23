varga - bajusz veronikaoktatásdiploma

Diplomával villámgyors az elhelyezkedés: 42 nap az átlag

A munkaerőpiaci adatok szerint egy diploma nemcsak gyorsabb elhelyezkedést, hanem jelentősen magasabb keresetet is biztosít. A kormány ezért új, 28 milliárd forintos támogatási programot indít a hallgatóknak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 12:56
Egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni, és a diploma másfélszeres bérszorzót jelent a munkaerőpiacon – közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár pénteken a közösségi oldalán közzétett videójában.

Varga-Bajusz Veronika. Fotó: Banczik Róbert

– Számunkra az egyetem nemcsak éveket jelent, hanem álmokat, kitartást és rengeteg munkát, és azt is tudjuk, hogy nem mindig könnyű végigmenni ezen az úton – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika. Mint jelezte, 

éppen ezért indult el az új, 28 milliárd forintos pályázat, amelynek célja, hogy minden hallgató megkapja azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy be tudja fejezni tanulmányait.

Ebben a programban a hallgatók állnak a középpontban, hiszen szakmai szervezeteknek kell olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek valódi segítséget adnak az egyetemeinknek és rajtuk keresztül a diákoknak is – mondta az államtitkár.

Jól látszik, egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni, és másfélszeres bérszorzót is jelent a munkaerőpiacon. Ezért mindent megteszünk azért, hogy aki elkezdi a felsőoktatási tanulmányokat, az be is tudja fejezni, mert a ti sikereitek a mi közös jövőnk

– hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bús Csaba)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

