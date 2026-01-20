Egressy Mátyáskeresésrendőrségfacebookeltűnéslánchídduna

Új szakaszba lépett Egressy Mátyás keresése: interaktív térkép készült, minden apró nyom számít

Továbbra is nagy a bizonytalanság egy eltűnt fiatal sorsa körül, miközben a hatóságok minden lehetséges eszközt bevetnek a felkutatására. Egressy Mátyás ügyében a keresés új szakaszba lépett, és már nemcsak a rendőrség, hanem civilek is aktívan segítik az információgyűjtést.

2026. 01. 20. 13:43
Eltűnt fiú plakátja a Széll Kálmán téren Egressy Mátyás Ladóczki Balázs
Új lendületet kapott a 18 éves fiatal eltűnésének ügye, amely napok óta foglalkoztatja a közvéleményt. Egressy Mátyás holléte továbbra is ismeretlen, a rendőrség pedig változatlan intenzitással dolgozik rajta, hogy minden eddig felmerült nyomot és információt ellenőrizzen – írja az Origo.

Egressy Mátyás keresését civilek a hatóságokkal együtt támogatják
Egressy Mátyás keresését civilek a hatóságokkal együtt támogatják (Forrás: Facebook)

 

Egressy Mátyás keresése összehangoltan zajlik

A fiatal sportoló péntek éjszaka még barátaival tartózkodott Budapesten, majd hajnalban nyoma veszett. Azóta a hatóságok részletesen rekonstruálják az útvonalát, elemzik a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint áttekintik telefonos kapcsolatait is. A nyomozás során azokkal is felveszik a kapcsolatot, akik utoljára találkozhattak vele eltűnése előtt.

A keresés egy ponton új irányt vett, amikor a Lánchíd közelében előkerült egy kulcscsomó, amely a fiatalhoz köthető. Ennek nyomán a vízirendészet is bekapcsolódott a munkába és

a Duna érintett szakaszát is vizsgálják.

A sajtóban megjelent információk szerint egy hajó fedélzeti kamerája a hétvégén olyan felvételt rögzített, amelyen egy ember a jeges folyóba esik, ám egyelőre nem bizonyított az összefüggés az esetek között.

 

Egy különleges kezdeményezés is segítséget nyújthat

Az ügy súlyát mutatja, hogy civilek is igyekeznek segíteni a felkutatást. Egy magánkezdeményezés keretében interaktív térképes oldalt hoztak létre, ahol bárki jelezheti, ha hiteles észlelése van. A kezdeményezők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy csak valós információkat várnak, a félrevezető bejelentések komoly következményekkel járhatnak.

A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen, az eltűnés szempontjából releváns adattal rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon. A keresés folytatódik, és sokan bíznak abban, hogy egy új információ végül elvezet Egressy Mátyás megtalálásához.

Borítókép: Eltűnt Egressy Mátyás (Fotó: Ladóczki Balázs)

