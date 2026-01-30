Évekig ülhetnek a dílerek

Többéves szabadságvesztésre ítélt a Szolnoki Törvényszék első fokon öt kábítószer-kereskedőt, aki éveken át termesztett, szárított, porciózott, dobozolt és értékesített cannabist (marihuánát) egy lajosmizsei és egy csépai tanyán, valamint a Mámai-Holt-Tisza nádasában.

A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik)

A bíróság közleményében tudatta: társtettesként, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a csütörtöki tárgyaláson az 50-60 éves férfiakat.

A legenyhébb szabadságvesztés-büntetést, 3,5 évi börtönt a harmadrendű vádlott, míg a legsúlyosabbat, nyolc-nyolc évet az első- és a negyedrendű vádlott kapta; ezt előbbinek börtönben, utóbbinak fegyházban kell letöltenie.

Az elsőrendű vádlottnak még 3,6 millió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. A másodrendű vádlott hat év nyolc hónap fegyházat, míg az ötödrendű öt év börtönt kapott. A bíróság emellett több tíz millió forint készpénzre, számos műszaki cikkre, ékszerre és ingatlanok sorára rendelt el vagyonelkobzást.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség, valamint az elsőrendű vádlott és védője három munkanapot tartott fenn a fellebbezés eldöntésére, a többi vádlott és védőik már bejelentették fellebbezésüket. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Kindel Media/Pexels.com)