Szolnoki Törvényszékbörtönbüntetéskábítószer-kereskedelem

Évekig ülhetnek a dílerek

Többéves szabadságvesztésre ítéltek öt kábítószer-kereskedőt Szolnokon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 30. 20:19
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Többéves szabadságvesztésre ítélt a Szolnoki Törvényszék első fokon öt kábítószer-kereskedőt, aki éveken át termesztett, szárított, porciózott, dobozolt és értékesített cannabist (marihuánát) egy lajosmizsei és egy csépai tanyán, valamint a Mámai-Holt-Tisza nádasában.

A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik)

A bíróság közleményében tudatta: társtettesként, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a csütörtöki tárgyaláson az 50-60 éves férfiakat.

 

A legenyhébb szabadságvesztés-büntetést, 3,5 évi börtönt a harmadrendű vádlott, míg a legsúlyosabbat, nyolc-nyolc évet az első- és a negyedrendű vádlott kapta; ezt előbbinek börtönben, utóbbinak fegyházban kell letöltenie. 

Az elsőrendű vádlottnak még 3,6 millió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. A másodrendű vádlott hat év nyolc hónap fegyházat, míg az ötödrendű öt év börtönt kapott. A bíróság emellett több tíz millió forint készpénzre, számos műszaki cikkre, ékszerre és ingatlanok sorára rendelt el vagyonelkobzást.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség, valamint az elsőrendű vádlott és védője három munkanapot tartott fenn a fellebbezés eldöntésére, a többi vádlott és védőik már bejelentették fellebbezésüket. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Kindel Media/Pexels.com)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu