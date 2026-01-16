Hétvégi túra a hóban? Remek ötlet! – ezzel a felütéssel kezdi a videóját a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Segítenek is, hogy ha a dolgok rosszra fordulnának, minden eshetőségre fel legyen készülve.
Ez a néhány dolog az életét is megmentheti, ha a hétvégén túrázni indul
Ezekről jó, ha tud.
Bár a havas hegyek és erdők látványa csábító, ugyanakkor, ha valami rosszra fordul, akár az életébe is kerülhet, ha nem kellően felkészülten indul útnak, ezért a rendőrség most megoszt a követőivel néhány tippet arról, hogy mit érdemes szem előtt tartani. Érdemes például indulás előtt tájékozódni és ellenőrizni, hogy ahova túrázni indul, ott nem rendeltek-e el látogatási tilalmat vagy korlátozást különböző veszélyek miatt.
Indulás előtt mindenképp szóljon valakinek, hogy hova indul, számoljon be az útvonalról és a hazatérés időpontjáról, ugyanis, ha eltűnne, ez fogja segíteni a keresést. Kerülje a sziklás vagy hófödte területeket, egy beszakadás vagy megcsúszás életveszélyes lehet. Mindenképp vigyen magával feltöltött mobiltelefont és külső akkumulátort is. A rendőrség további tanácsait az alábbi videón nézheti meg.
Elszabadult az influenzajárvány, egyre több a beteg
Lassabban terjed viszont a koronavírus.
Orbán Viktor: Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra + videó
A miniszterelnök kommentekre válaszolt.
Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk – kínos mondatok a Tisza Pártból + videó
Magyar Péter adócsökkentésről szóló ígéretei éles ellentétben állnak a szakértőinek elszólásaival.
Hiába próbálják tagadni Magyar Péterék, íme a bizonyíték, hogy megsarcolnák az embereket
Már többször elszólták magukat a Tisza Párt szakértői, hogy megszorításokra készülnek.
Elszabadult az influenzajárvány, egyre több a beteg
Lassabban terjed viszont a koronavírus.
Orbán Viktor: Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra + videó
A miniszterelnök kommentekre válaszolt.
Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk – kínos mondatok a Tisza Pártból + videó
Magyar Péter adócsökkentésről szóló ígéretei éles ellentétben állnak a szakértőinek elszólásaival.
Hiába próbálják tagadni Magyar Péterék, íme a bizonyíték, hogy megsarcolnák az embereket
Már többször elszólták magukat a Tisza Párt szakértői, hogy megszorításokra készülnek.
