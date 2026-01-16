Ez a néhány dolog az életét is megmentheti, ha a hétvégén túrázni indul

Bár a havas hegyek és erdők látványa csábító, ugyanakkor, ha valami rosszra fordul, akár az életébe is kerülhet, ha nem kellően felkészülten indul útnak, ezért a rendőrség most megoszt a követőivel néhány tippet arról, hogy mit érdemes szem előtt tartani. Érdemes például indulás előtt tájékozódni és ellenőrizni, hogy ahova túrázni indul, ott nem rendeltek-e el látogatási tilalmat vagy korlátozást különböző veszélyek miatt.