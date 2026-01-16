rendőrségtúrázni indulindulásélet

Ez a néhány dolog az életét is megmentheti, ha a hétvégén túrázni indul

Ezekről jó, ha tud.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/BRFK2026. 01. 16. 17:44
illusztráció Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hétvégi túra a hóban? Remek ötlet! – ezzel a felütéssel kezdi a videóját a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Segítenek is, hogy ha a dolgok rosszra fordulnának, minden eshetőségre fel legyen készülve. 

Bár a havas hegyek és erdők látványa csábító, ugyanakkor, ha valami rosszra fordul, akár az életébe is kerülhet, ha nem kellően felkészülten indul útnak, ezért a rendőrség most megoszt a követőivel néhány tippet arról, hogy mit érdemes szem előtt tartani. Érdemes például indulás előtt tájékozódni és ellenőrizni, hogy ahova túrázni indul, ott nem rendeltek-e el látogatási tilalmat vagy korlátozást különböző veszélyek miatt. 

Indulás előtt mindenképp szóljon valakinek, hogy hova indul, számoljon be az útvonalról és a hazatérés időpontjáról, ugyanis, ha eltűnne, ez fogja segíteni a keresést. Kerülje a sziklás vagy hófödte területeket, egy beszakadás vagy megcsúszás életveszélyes lehet. Mindenképp vigyen magával feltöltött mobiltelefont és külső akkumulátort is. A rendőrség további tanácsait az alábbi videón nézheti meg. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
A liberális elmebaj arcai

Szilágyi Ákos barátom munkája.

