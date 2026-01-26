köztársasági elnöknemzetiségi képviseletparlamenti választás

Február 2-ig el kell dönteniük az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy állítanak-e listát

A sikeres listaállítás előfeltétele, hogy a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százaléka ajánlja azt.

2026. 01. 26.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok közgyűlései a nemzetiségi lista állításáról legkorábban a választást megelőző év október 1-jén dönthettek arról, hogy nemzetiségi listát szeretnének állítani az április 12-ei országgyűlési választásra, de legkésőbb február 2-áig dönteniük kell a listaállításról.

Budapest, 2018. március 14. Az országos nemzetiségi listás szavazólap, a görög nemzetiségi lista, mintája, amelyet jóváhagyott ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a Nemzeti Választási Iroda budapesti Alkotmány utcai székházában 2018. március 14-én. Az NVB ülésén jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáját is. MTI Fotó: Soós Lajos
Görög nemzetiségi lista mintája (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A parlamenti választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ehhez az szükséges, hogy a közgyűlés február 2-ig döntsön a nemzetiségi lista állításáról, és arra is szükség van, hogy a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százaléka ajánlja a listát.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2021-es változtatása írja elő az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz naptári napon belül döntsenek a nemzetiségi lista állításáról. 

Mivel a parlamenti választást január 13-án írta ki a köztársasági elnök, február 2-ig van lehetőségük a közgyűléseknek arra, hogy döntsenek a nemzetiségi lista állításáról.

A döntésnek tartalmaznia kell a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, valamint személyi azonosítójukat. A döntéseket – a személyi azonosító kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

Borítókép: Önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választás Debrétén 2024. június 9-én (Fotó: MTI/Vajda János)


