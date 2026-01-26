hun - renfejlesztésmagyar kutatók

Forradalmi fejlesztés: hordozható kvantumprocesszor készül magyar kutatók közreműködésével

Áttörés jöhet a kvantumtechnológiában: magyar kutatók részvételével olyan hordozható kvantumprocesszor fejlesztése zajlik, amely akár szobahőmérsékleten is működhet, és kihozhatja a laborokból a kvantumszámítást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 9:45
A hagyományos kvantumszámítógépek hatalmas és rendkívül drága infrastruktúrát igényelnek, működésükhöz ultranagy vákuumra vagy extrém alacsony hőmérsékletre van szükség. Egy nemzetközi kutatócsapat azonban már kompakt, hordozható, akár szobahőmérsékleten működő kvantumprocesszorok fejlesztésén dolgozik, hogy ezek a technológiák a laborokon kívül is használhatóak legyenek. A munkában kulcsszerepet játszanak a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói is – írja közleményében a Magyar Kutatási Hálózathoz (HUN-REN) tartozó kutatóközpont.

Quantum processor. Microchip leveraging quantum mechanics for advanced computing. (Photo by WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU / Science Photo Library via AFP)
Illusztráció (Fotó: WLADIMIR BULGAR / AFP)

A tájékoztatásból kiderül: a MAESTRO nevű, európai finanszírozású projekt célja olyan szilárdtest-alapú kvantumprocesszorok fejlesztése volt, amelyek gyémántban létrehozott, úgynevezett nitrogén-vakancia (NV) centrumokon alapuló kvantumbiteket használnak. Ezek az atomi léptékű kvantumrendszerek különleges tulajdonságaik révén nemcsak stabilak, hanem viszonylag magas – akár szobahőmérsékletű – környezetben is hosszú ideig megőrzik kvantumállapotukat. A projekt egyik 

kulcsfontosságú újítása az volt, hogy a kvantumbitek állapotát nem optikai, hanem elektromos módszerekkel olvasták ki a kutatók. 

Ez a megközelítés jelentősen csökkentheti a kvantumprocesszorok méretét és komplexitását, miközben megnyitja az utat az iparilag is skálázható, integrált kvantumeszközök előtt.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói elsősorban elméleti és számítógépes modellezéssel járultak hozzá a fejlesztéshez. 

A magyar csoport feladata annak feltárása volt, hogy a gyémántban létrehozott kvantumhibák – köztük a nitrogén-vakancia centrumok – miként viselkednek különböző anyagi és környezeti feltételek mellett, illetve hogyan optimalizálhatók a gyártási folyamatok a megbízható és nagy hozamú kvantumeszközök érdekében.

„A célunk az volt, hogy pontosan megértsük, miként lehet atomnyi pontossággal tervezni és stabilizálni ezeket a kvantumállapotokat. Számításaink hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő kvantumprocesszorai ne csak laboratóriumi kísérletek legyenek, hanem valódi, széles körben használható technológiák” – hangsúlyozta Gali Ádám, a projekt vezető magyar kutatója a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban.

A MAESTRO projekt eredményei hosszabb távon nemcsak a kvantumszámítástechnika fejlődéséhez járulhatnak hozzá, hanem új alkalmazások előtt is megnyithatják az utat az adatbiztonság, az érzékeléstechnika, a mesterséges intelligencia és az ipari optimalizálás területén. 

A magyar részvétel révén a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont aktívan hozzájárul ahhoz, hogy Európa – és benne Magyarország – meghatározó szereplője legyen a következő generációs kvantumtechnológiák fejlesztésének – közölte a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN). 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

