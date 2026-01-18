gulyás gergelysashalmi sétányemlékmű

Gulyás Gergely: Fontos számunkra a magyarországi német nemzetiség, hozzánk tartozik

A svábok kitelepítésének tragédiája is figyelmeztet a szabad Magyarország fontosságára – mondta Gulyás Gergely vasárnap a XVI. kerületi Sashalmi sétánynál a német–magyar Kárpát-medencei együttélést megörökítő emlékmű újabb ütemének ünnepélyes átadásán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 19:01
– Fontos számunkra a magyarországi német nemzetiség, hozzánk tartozik, kultúrája a mi kultúránk része, szenvedéstörténetük és a második világháború utáni elűzetésük a mi közös tragédiánk – mondta a Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap a XVI. kerületi Sashalmi sétánynál a német–magyar Kárpát-medencei együttélést megörökítő emlékmű újabb ütemének ünnepélyes átadásán.

A Kárpát-medencei német–magyar együttélés emlékművének átadásán 2023. november 9-én Fotó:  Facebook

R. Törley Mária szobrászművész alkotását bemutatva Gulyás Gergely azt mondta, a közös történelmünket megörökítő műalkotássorozat sztéléi 

nagy pillanatokat állítanak elénk: az államalapítás, a reformkor, az elűzetés sorsfordító időszakai a magyar történelemnek.

Mint ismertette, a most átadott hagyományok és szokások sztéléje egy évezred hétköznapjairól beszél. A városokat alkotó, katedrálisépítő polgárokról, a kereskedőkről, a céhmesterekről, a Magyarország védelmében a közös szabadságért harcolókról, a mongolok ellen körömszakadtáig védekező pestiekről, az egri pattantyúsokról és az aradi vértanúkról, a XVIII. században érkezettekről, akik Amerika helyett itt ültettek szőlőt és ástak pincét – sorolta a miniszter.

Kijelentette: 

Magyarország és a magyarság a középkorban érkezett szászok és az oszmánok elleni felszabadító háborúk után érkező svábok nélkül sokkal szegényebb lenne.

Úgy folytatta: ha megőrizzük közös hagyományainkat, akkor azok is megőriznek bennünket, kapcsolatunkat az előttünk járókkal, és mindazzal, amit ők életük tapasztalataként adtak tovább.

Arról is beszélt, hogy 

bár ez az emlékmű a múltat örökíti meg, de a jövőnek szól.

A svábok kitelepítésének szívszaggató története újabb bizonyíték: csak a szabad Magyarország, csak a külső birodalmi befolyás kivédésére képes, erős, polgárait szolgáló Magyarország tudja polgárainak és nemzeti közösségeinek biztonságát megvédeni – tette hozzá Gulyás Gergely.

– Aki látja az itt álló, immáron teljessé vált emlékművet, annak nyilvánvaló, hogy a XVI. kerület közössége tisztelettel őrzi múltját, így szilárd alapokon állva épít a nemzetiségi közösségeket is magában foglaló jövőt

– összegzett a politikus.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: MW/Bús Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

