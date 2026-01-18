hadházy ákoshadházyrétvári bence

Hadházy alulmúlta önmagát, az embereknek segítő tűzoltókat támadja

Hadházy Ákos már azt is támadja, hogy a jövő heti nagy hidegek előtt a tűzoltók segítenek az állam által biztosított ingyenes tűzifa felaprításában – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. Az államtitkár szerint az ellenzéki politikus ismét alulmúlta önmagát. Hozzátette: a kormány számára az emberek megsegítése nem kampánykérdés, hanem alapvető állami feladat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 18:52
Hadházy Ákos képviselő Fotó: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád
„Hadházy Ákos mindig alul tudja múlni önmagát. Most azt támadja, hogy a jövő heti nagy hidegek előtt a tűzoltók is segítenek az állam által biztosított ingyenes tűzifa felaprításában” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.

Fotó: Makovics Kornél

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára rámutatott: a baloldali politikus ezúttal is képes volt alulmúlni önmagát, amikor az embereken segítő tűzoltókat támadta. Mint fogalmazott, az emberek megsegítése nem választási kérdés, hanem alapvető állami feladat. 

Amikor szükség van rá, az állam cselekszik, és megadja a szükséges segítséget – függetlenül attól, hogy ezt egyes ellenzéki politikusok miként próbálják politikai támadásokra felhasználni.

Rétvári Bence szerint Hadházy Ákos megszólalása önleleplező, mert világosan megmutatja, hogy az ellenzék számára a segítségnyújtás csupán kampányeszköz. Ezzel szemben a kormány számára az a fontos, hogy a nehéz helyzetbe kerülő emberek időben megkapják a szükséges támogatást, különösen a téli időszakban.

Az államtitkár úgy fogalmazott: Hadházy Ákos jobban tenné, ha inkább fát vágna, ahelyett, hogy azokat támadja, akik nap mint nap az emberek biztonságáért és megsegítéséért dolgoznak.

Borítókép: Hadházy Ákos képviselő (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

