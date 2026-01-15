Megérkeztek az enyhülés első jelei, zöldülnek a hegycsúcsok + térkép

Zöldes árnyalatokat fedezett fel hőtérképén a HungaroMet. A meteorológiai intézet közösségi oldalán felhívta a figyelmet: kizöldültek a hegycsúcsok, ami enyhébb időre utal.

Ennek hátterében az áll, hogy a hegyek a rétegfelhőzet fölé magasodnak,

a nap pedig kisütött.

Mivel már nem hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg tölti ki hazánkat, a hőmérséklet is jóval magasabbra kúszik. Mindebből pedig az következik, hogy a hó elkezd olvadni.

Ugyanakkor „lent” még nincs okunk örülni, a legtöbb helyen még ma is egész nap tartja magát a fagy.

Még csütörtökön is a legmagasabb nappali hőmérséklet

általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul.

Délnyugaton fordulhat elő enyhébb idő, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is elképzelhetők.

Az ország döntő részén borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható zúzmarával. Ónos szitálás, szitálás, az északkeleti határvidéken hószállingózás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék, ónos eső, eső valószínű.

