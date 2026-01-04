oktatásbéremelési programbéremelés

Jól járnak a szakképzésben dolgozó oktatók, emelkedik a bérük

Új fejezet nyílik a magyar szakképzés történetében, ugyanis tíz százalékkal emelkedik az ott dolgozó oktatók bére – közölte Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Forrás: MTI2026. 01. 04. 13:29
Tíz százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére – jelentette be Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kifejtette: ez már az ötödik béremelés 2020 óta, és az eredmények magukért beszélnek, hiszen az oktatók bére két és félszeresére nőtt az elmúlt években. 

Budapest, 2025. szeptember 29. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart a megújított szakképzésbe érkező forrásokról, a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 29-én. Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben - hangzott el a sajtótájékoztatón. MTI/Kocsis Zoltán
Varga-Bajusz Veronika (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Ma már elmondható, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók megbecsült, versenyképes jövedelemért dolgoznak – fogalmazott, hozzátéve, hogy a legalacsonyabb bér 775 ezer forint, az átlagos havi bér pedig csaknem 890 ezer forint.

Az államtitkár kiemelte: 

az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint, és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít a szakképzés további erősítésére.

– Mert mi világosan látjuk, hogy a sikeres szakképzés három erős pilléren áll: modern intézményeken, motivált diákokon és megbecsült, elkötelezett oktatókon – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: ez a béremelés befektetés 

Magyarország jövőjébe, abba a jövőbe, ahol a szakképzésben dolgozók biztonságban, megbecsülve és hosszú távon elkötelezetten végezhetik a munkájukat.

– Szakképzés, biztonság, megbecsülés: ez Magyarország útja – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika.


Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI)

