Jól járnak a szakképzésben dolgozó oktatók, emelkedik a bérük

Tíz százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére – jelentette be Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kifejtette: ez már az ötödik béremelés 2020 óta, és az eredmények magukért beszélnek, hiszen az oktatók bére két és félszeresére nőtt az elmúlt években.

Varga-Bajusz Veronika (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Ma már elmondható, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók megbecsült, versenyképes jövedelemért dolgoznak – fogalmazott, hozzátéve, hogy a legalacsonyabb bér 775 ezer forint, az átlagos havi bér pedig csaknem 890 ezer forint.

Az államtitkár kiemelte:

az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint, és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít a szakképzés további erősítésére.

– Mert mi világosan látjuk, hogy a sikeres szakképzés három erős pilléren áll: modern intézményeken, motivált diákokon és megbecsült, elkötelezett oktatókon – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: ez a béremelés befektetés

Magyarország jövőjébe, abba a jövőbe, ahol a szakképzésben dolgozók biztonságban, megbecsülve és hosszú távon elkötelezetten végezhetik a munkájukat.

– Szakképzés, biztonság, megbecsülés: ez Magyarország útja – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika.