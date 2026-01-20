Kéri László lebuktatta Brüsszelt, ezért nem kapja meg Magyarország a neki járó pénzeket + videó

Kéri László egy előadáson arról beszélt, hogy Brüsszel azért nem utalja a Magyarországnak járó uniós források egy részét, mert Orbán Viktor és kormánya következetesen nemet mond a háborúra. Menczer Tamás szerint a baloldali politológus elszólta magát, és kimondta azt, amit Brüsszel eddig tagadott: politikai okokból tartják vissza a magyar forrásokat.

A nyilvános beszélgetésen elhangzott felvételt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója megosztotta a közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta: Kéri László ismét elkotyogta az igazságot, miszerint Brüsszel politikai nyomásgyakorlásként tartja vissza a magyar pénzeket. Menczer szerint Brüsszel azért támadja és zsarolja Magyarországot, mert a kormány nemet mond a háborúra. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott:

a Tisza Párt a pénzért cserébe háborúba vinné Magyarországot, míg Orbán Viktor megvédi az ország békéjét és minden Magyarországnak járó forrást hazahoz.

Bejegyzését Menczer Tamás ezzel a kérdéssel zárta:

Szolgaság vagy szabadság? Brüsszeli vagy magyar út?

Majd hozzátette: a Fidesz a biztos választás.

Kéri László az említett beszélgetésben úgy fogalmazott: szerinte kísérteties az egybeesés aközött, hogy Magyarország háborúellenes álláspontot képvisel, és aközött, hogy azóta nem érkeznek meg az uniós pénzek. Hozzátette: 2022 óta Magyarország rendszeresen szembemegy az uniós és NATO-s döntésekkel, amit szerinte Brüsszel pénzügyi szankciókkal torol meg.

A politológus kijelentette:

mindaddig nem várható változás a források ügyében, amíg a háború tart, és Magyarország kitart jelenlegi álláspontja mellett.

