vádlottkiskorúszexuális szolgáltatáslány

Kiskorú barátnőjét hirdette prostituáltként egy zalai fiatalember

Még a 14-et sem töltötte be a lány.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 22. 16:39
illusztráció Forrás: AFP
Javítóintézetbe kerül és soha nem foglalkozhat gyermekekkel az a fiatalkorú fiú, aki közösségi oldalakon kínálta 14 évesnél fiatalabb barátnője szexuális szolgáltatásait – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője. Bartalné Mentes Judit tájékoztatása szerint a Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő fiatalkorú vádlott és kiskorú barátnője elhatározta, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalon hirdetéseket adnak fel a lányról. 

A fiú tudta, hogy barátnője még nincs 18 éves, ennek ellenére a saját telefonszámát és e-mail-címét megadva 2025 januárjában több néven is regisztrálta őt egy portálra. A hirdetésekre egy hónap alatt több mint harmincan jelentkeztek, akikkel a lány szexuális kapcsolatot létesített. Alkalmanként 15 ezer és 30 ezer forint közötti összeget kapott, amelyek nagy részét átadta a fiúnak.

A Nagykanizsai Járásbíróság a csütörtöki előkészítő ülésen a vádlottat – aki beismerte a történteket, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról – gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt jogerősen másfél év javítóintézeti nevelésre ítélte. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy „nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését kell végezni, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna”.


 

