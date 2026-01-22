Javítóintézetbe kerül és soha nem foglalkozhat gyermekekkel az a fiatalkorú fiú, aki közösségi oldalakon kínálta 14 évesnél fiatalabb barátnője szexuális szolgáltatásait – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője. Bartalné Mentes Judit tájékoztatása szerint a Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő fiatalkorú vádlott és kiskorú barátnője elhatározta, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalon hirdetéseket adnak fel a lányról.
Kiskorú barátnőjét hirdette prostituáltként egy zalai fiatalember
Még a 14-et sem töltötte be a lány.
A fiú tudta, hogy barátnője még nincs 18 éves, ennek ellenére a saját telefonszámát és e-mail-címét megadva 2025 januárjában több néven is regisztrálta őt egy portálra. A hirdetésekre egy hónap alatt több mint harmincan jelentkeztek, akikkel a lány szexuális kapcsolatot létesített. Alkalmanként 15 ezer és 30 ezer forint közötti összeget kapott, amelyek nagy részét átadta a fiúnak.
További Belföld híreink
A Nagykanizsai Járásbíróság a csütörtöki előkészítő ülésen a vádlottat – aki beismerte a történteket, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról – gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt jogerősen másfél év javítóintézeti nevelésre ítélte. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy „nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését kell végezni, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna”.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A liberális műsorvezető a gyűlölködéssel a Fidesz malmára hajtja a vizet + videó
Nagy Ádám azokat sértegeti, akik miatt most ő is biztonságban élhet.
Újabb pornósztár bukkant fel a Tisza Pártnál
A felnőttfilmes próbálta provokálni Lázár Jánost Csepelen.
Verekedett, majd anyja autójával, kistestvérével a hátsó ülésen menekült egy zirci diák – videóval
Sokkoló rendőrségi videón a bakonyi hajsza.
Magasfeszültségű áramütés ért egy férfit Letenye közelében, azonnal meghalt
A munkatársa segíteni akart, ő kórházba került.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A liberális műsorvezető a gyűlölködéssel a Fidesz malmára hajtja a vizet + videó
Nagy Ádám azokat sértegeti, akik miatt most ő is biztonságban élhet.
Újabb pornósztár bukkant fel a Tisza Pártnál
A felnőttfilmes próbálta provokálni Lázár Jánost Csepelen.
Verekedett, majd anyja autójával, kistestvérével a hátsó ülésen menekült egy zirci diák – videóval
Sokkoló rendőrségi videón a bakonyi hajsza.
Magasfeszültségű áramütés ért egy férfit Letenye közelében, azonnal meghalt
A munkatársa segíteni akart, ő kórházba került.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!