Kiskorú barátnőjét hirdette prostituáltként egy zalai fiatalember

A fiú tudta, hogy barátnője még nincs 18 éves, ennek ellenére a saját telefonszámát és e-mail-címét megadva 2025 januárjában több néven is regisztrálta őt egy portálra. A hirdetésekre egy hónap alatt több mint harmincan jelentkeztek, akikkel a lány szexuális kapcsolatot létesített. Alkalmanként 15 ezer és 30 ezer forint közötti összeget kapott, amelyek nagy részét átadta a fiúnak.