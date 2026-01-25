ukrajnabrüsszelIfj. Lomnici Zoltántrumptisza pártháborúorbán viktor

Az EU nem gondos gazdaként kezeli az európai emberek pénzét, és ami rosszabb, az életét sem

Erős magyar agráriumról, a rezsicsökkentés fontosságáról, a háborúból való kimaradásról, a nemzeti petíció jelentőségéről is beszélt Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán. A miniszterelnök beszédét ifjabb Lomnici Zoltán elemezte lapunknak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 6:22
Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A Davos–Kaposvár gyorssal befutó magyar miniszterelnök bár friss, geopolitikai impulzusokkal érkezett a virágok városába, rögtön az elején

a tisztelet hangján elevenítette fel kaposvári emlékeit, kezdve 1989-ben a kommunistákkal szembeni küzdelem egyik fontos mérföldkövének jegyében

– fogalmazott lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán Orbán Viktor kaposvári beszédét elemezve. Mint mondta, Somogyország központja egy különleges hely, hiszen a regionális kihívások ellenére képes tartani stabil pozícióját a térségben, ebben kulcsszerepe volt annak is, hogy a Fidesz-kormányzat alatt százmilliárd forint értékű beruházás érkezett a kaposvári ipari parkba. Hozzátette, külön köszöntötte a kormányfő Balázs Béla nyugalmazott kaposvári megyés püspököt, akit a hívek és barátok csak „Beton” atyaként ismernek közismert határozott fellépésére utalva, és ennek kapcsán kiemelte, hogy püspök atya azon iránymutatása, miszerint 

nemzeti és keresztény egyszerre legyen a 2010 utáni országlás, számos kormányzati intézkedésben, vívmányban – így a húsvéti alaptörvény elfogadásában – testet öltött. 

DPK HEGY Kaposvár
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Erős magyar agrárium

Ifjabb Lomnici Zoltán közölte, nézői kérdésekre válaszolva a miniszterelnök több témát érintett, ezek közül kiemelkedő, hogy 

a falvak megőrzése kiemelten fontos, és mivel Somogy vármegyében található az országban a legtöbb falu, itt kiemelt felelősség jelentkezik.

Egy későbbi felvetés kapcsán Orbán Viktor a falvak és a járások töretlen kormányzati fejlesztésére és fejlődésére hívta fel a figyelmet, amelybe beletartoznak az infrastrukturális, így az úthálózatot érintő folyamatos beruházások. A falvak világához kapcsolódó mezőgazdaság erejét demonstrálva arról beszélt Orbán Viktor, hogy

nagyon erős a magyar agrárium, nem szorul importra és pláne nem kétes, másodlagos minőségű élelmiszerek behozatalára. 

– Itt külön nyomatékosította, hogy az európai és így a magyar gazdákra is súlyos veszélyt jelentő Mercosur-megállapodást egy jogellenes trükkel az Európai Bizottság ideiglenesen már a tényleges elfogadás, a tagállami ratifikálás előtt be szeretné vezetni, és persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy

a Tisza Párt által támogatott gyorsított ukrán uniós csatlakozást követően milyen ismert nehézségekkel szembesülnének az uniós gazdák 

– hangsúlyozta.

Rezsicsökkentés mint hungarikum

Mint mondta, a beszédből kiderült, hogy 

a rezsicsökkentés és a rezsistop finanszírozása egy bonyolult, küzdelmes feladat, de a nemzeti kormány által bevezetett, Brüsszelből és a Tisza Párt által támogatott „közjószág” a magyar emberek számára egy olyan hungarikummá vált, amelyet a kormány meg fog védeni.

– Ehhez kapcsolódik az energiafüggetlenség folyamatos kialakítása, amelynek a megújuló energiák mellett az atomenergia is központi eleme lesz. A biztonság kérdése kapcsán is fontos válaszok hangzottak el, a megváltozott nemzetközi térben új veszélyek, új kihívások jelentkeznek, és ehhez képest új megoldások kellenek. A konfliktusok és a háború elkerülése okán sokkal fontosabb szerepet fognak játszani az ütközőzónák, így Ukrajna szerepe a Nyugat és Oroszország között – vélekedett.

Európa háborúba ment

A kormányfőt idézve úgy folytatta, ehhez képest 

Európa már nem háborúba megy, hanem háborúba ment.

– A brüsszeli haditanács eldöntötte, hogy nem csak pénzt és fegyvereket, de embereket, fiatalokat is küldeni fognak az ukrán frontra. A háborúba sodródás, a XX. század kataklizmája kapcsán múlt héten a miniszterelnök már beszélt arról, hogy a halálozás, a kitelepítések és az elvándorlás miatt több mint kétmillió honfitársunk hiányzik, ennek a demográfiai következményei pedig rendkívül fájdalmasak a magyarság szempontjából – fogalmazott.

DPK HEGY Kaposvár
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Indul a nemzeti petíció

Ifjabb Lomnici Zoltán kitért arra is, hogy 

az eddigi közel 200 milliárd eurós támogatás mellett 800 milliárd dollárt tervez Brüsszel Ukrajnába küldeni, és ez nem tartalmazza a 700 milliárd dollárt kitevő ukrán katonai támogatási igényeket. 

– Ezt a hatalmas financiális terhet az unokáink és a dédunokáink is cipelni fogják, egy háborúnak a pénzügyi következményeit 3-4 generáció is viselheti. Ráadásul Ukrajna csatlakozását jövőre tervezik. Ennek elutasítása nem emberség – miközben Ukrajna hazánktól gázt, benzint, villanyt és a menekültek ellátást kapnak –, hanem racionalitás kérdése, ezért ebből Magyarországnak ki kell maradnia, ami történelmi tapasztalatok alapján nem egyszerű. A nemzeti petícióval is kell támogatnia a józan többségnek a kormány ezen erőfeszítéseit – vélekedett.

Trump a szövetségesünk

Úgy folytatta, az Egyesült Államokkal és annak elnökével való kiváló kapcsolat pozitív hatásai már Trump elnök megválasztása óta egyértelműen láthatóak és érzékelhetőek. 

Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Miközben az EU vezetői akadémikus stílusban, egymásra licitálva gúnyolják az amerikai elnököt, olyan, az USA számára fontos tektonikus mozgások indultak meg a világban, amelyek Amerika barátai számára összességében jó, a magyarok számára pedig három okból fontos, hogy Trump az elnök. A következetes magyar kiállás és partnerség nyomán megmaradhat a rezsicsökkentés, emellett folyamatosan érkeznek amerikai befektetések hazánkba, miközben máshonnan tőkét vonnak inkább ki, illetve a harmadik pedig az a pénzügyi védőpajzs, amely a külső támadásokkal szemben védi meg Magyarországot – mondta ifjabb Lomnici Zoltán.

Ez nem a kísérletezés ideje

Végezetül arról beszélt – válaszolva arra a felvetésre, hogy Zelenszkij az ötödik ukrán vezető, amióta Orbán Viktor a magyar kormányfő –, hogy az ottani szélsőségesek fenyegetéseit hogyan éli meg a miniszterelnök, leszögezte, 

félelem nélkül nincs bátorság, de a bátor legyőzi a félelmet, a gyáva pedig nem.

– A fenyegetéseket megfelelő módon tudják kezelni, és bár az ukrán típusú agresszivitás – akár elnöki szinten is – még sértegetéssel is párosul, ez egy olyan sajátosság, ami logikusan inkább Ukrajna számára okoz nehézséget már rövid távon is. Ráadásul a magyar büszke nép, a nemzetközi és az uniós politikában nem lehet törpejárásban próbálkozni, ez a „jawohl” kormányok sajátja, akiket Brüsszelből felhívnak és végrehajtják a parancsot. Az Ukrajnába küldendő uniós közpénzmilliárdok kapcsán kitért arra is Orbán Viktor, hogy bár az uniós források az összköltségvetésünk 3 százalékát teszik ki, azért kell hozzá ragaszkodnunk, mert az nekünk jár. Különösen igaz ez azért, mert 

az EU nem gondos gazdaként kezeli az európai emberek pénzét, és ami rosszabb, az életét sem. 

– Ezért is biztos választás a Fidesz, a magyarság megmaradását, a magyarok élet és vagyonbiztonságát egyedül a nemzeti kormány tudja megvédeni. Most ez nem a kísérletezés ideje, a magyaroknak biztosra kell menni áprilisban – hangsúlyozta ifjabb Lomnici Zoltán.

 

