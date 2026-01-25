az EU nem gondos gazdaként kezeli az európai emberek pénzét, és ami rosszabb, az életét sem. 

A Davos–Kaposvár gyorssal befutó magyar miniszterelnök bár friss, geopolitikai impulzusokkal érkezett a virágok városába, rögtön az elején

a tisztelet hangján elevenítette fel kaposvári emlékeit, kezdve 1989-ben a kommunistákkal szembeni küzdelem egyik fontos mérföldkövének jegyében

– fogalmazott lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán Orbán Viktor kaposvári beszédét elemezve. Mint mondta, Somogyország központja egy különleges hely, hiszen a regionális kihívások ellenére képes tartani stabil pozícióját a térségben, ebben kulcsszerepe volt annak is, hogy a Fidesz-kormányzat alatt százmilliárd forint értékű beruházás érkezett a kaposvári ipari parkba. Hozzátette, külön köszöntötte a kormányfő Balázs Béla nyugalmazott kaposvári megyés püspököt, akit a hívek és barátok csak „Beton” atyaként ismernek közismert határozott fellépésére utalva, és ennek kapcsán kiemelte, hogy püspök atya azon iránymutatása, miszerint

nemzeti és keresztény egyszerre legyen a 2010 utáni országlás, számos kormányzati intézkedésben, vívmányban – így a húsvéti alaptörvény elfogadásában – testet öltött.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Erős magyar agrárium

Ifjabb Lomnici Zoltán közölte, nézői kérdésekre válaszolva a miniszterelnök több témát érintett, ezek közül kiemelkedő, hogy

a falvak megőrzése kiemelten fontos, és mivel Somogy vármegyében található az országban a legtöbb falu, itt kiemelt felelősség jelentkezik.

Egy későbbi felvetés kapcsán Orbán Viktor a falvak és a járások töretlen kormányzati fejlesztésére és fejlődésére hívta fel a figyelmet, amelybe beletartoznak az infrastrukturális, így az úthálózatot érintő folyamatos beruházások. A falvak világához kapcsolódó mezőgazdaság erejét demonstrálva arról beszélt Orbán Viktor, hogy

nagyon erős a magyar agrárium, nem szorul importra és pláne nem kétes, másodlagos minőségű élelmiszerek behozatalára.

– Itt külön nyomatékosította, hogy az európai és így a magyar gazdákra is súlyos veszélyt jelentő Mercosur-megállapodást egy jogellenes trükkel az Európai Bizottság ideiglenesen már a tényleges elfogadás, a tagállami ratifikálás előtt be szeretné vezetni, és persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy

a Tisza Párt által támogatott gyorsított ukrán uniós csatlakozást követően milyen ismert nehézségekkel szembesülnének az uniós gazdák

– hangsúlyozta.