A rezsicsökkentésből közjószág lett, mondta Orbán Viktor

Fenn kell tartani.

2026. 01. 24. 15:05
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Ha azt nézzük, mi van ma Európában, azt látjuk, ott kétszer, háromszor többet fizetnek. A rezsit országosan kell szabályozni, és elvéve a nagy vállalatoktól a profit egy részét, fedezni tudjuk a rezsicsökkentést – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron. Nagy vita, hogy szabad-e ilyet csinálni, de Orbán Viktor szerint ez nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati. Úgy fogalmazott, a természetes piaci folyamatoktól elszakították az energiaárakat, ez volt a rezsicsökkentés. 

A magas energiaár leginkább a szegényeket teperné le, mindenki megszorozhatja a mostani rezsiszámláját hárommal vagy néggyel, Európában a polgárok ennyit fizetnek. 

A kormányfő hangsúlyozta, a rezsicsökkentés közjószág lett Magyarországon, egy szolgáltatás, amelyet az államnak nyújtania kell.

A Tisza új igazolása, Kapitány István kapcsán jelezte, amikor meglódult az energiaárak növekedése a háború miatt, a Shell 19 milliárdról 40 milliárdra növelte a profitját. – Meggyőződésem, hogy a rezsicsökkentést mint szolgáltatást fenn kell tartani, és amíg nemzeti kormány van, addig így is lesz. A kormányfő szerint tudni kell, hogy az ellenfeleik ezt el akarják törölni, erről Brüsszelből naponta küldenek levelet. – A brüsszeli politikusok is ezt tennék, ez a választásnál is fontos – hangsúlyozta.

Hosszabb távon jelezte, cél, hogy elérjük az energiafüggetlenséget Paks 2 megépítésével, Paks 1 üzemidejének meghosszabbításával, a napelem fejlesztésével és gázmezők vásárlásával. – Ha ezt végig tudjuk vinni, akkor saját villamosenergia-igényünket magunk elő tudjuk állítani – mondta.


