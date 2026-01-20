Kissé megdöbbentő látvány fogadta Várpalota Kálvária városrészének egyik utcájában az arra járókat – írja a Feol. Egy lótetem hevert a Hegyalja utcában napokig; mindezt onnan lehet tudni, hogy lakossági bejelentés érkezett az önkormányzati képviselőhöz.
Lótetem hevert napokig az úton Veszprém vármegyében, mert a szállító nem ért rá
A gazda meg valószínűleg nem akarta őrizgetni.
Dobos Tamás bejárta a helyszínt, értesítette a városrendészetet és a rendőrkapitányságot – adta hírül a közösségi oldalán a politikus.
Talán a felelős állattartásnak nem így kell befejeződnie!
– fogalmazott, egyúttal közölte, az elpusztult ló tetemét hétfőn szállították el a közterületről.
A kommentekből kiderült az is, hogy az állatot csütörtökön este altatta el az állatorvos, azonban a tetemszállító csak hétfőn ment érte, a gazda pedig napokkal előbb az utcára vitte az elpusztult állatot. Erről fotó is készült, ezt a Feol cikkében meg is nézheti, ha nagyon akarja.
