Lótetem hevert napokig az úton Veszprém vármegyében, mert a szállító nem ért rá

Dobos Tamás bejárta a helyszínt, értesítette a városrendészetet és a rendőrkapitányságot – adta hírül a közösségi oldalán a politikus.

Talán a felelős állattartásnak nem így kell befejeződnie!

– fogalmazott, egyúttal közölte, az elpusztult ló tetemét hétfőn szállították el a közterületről.