Mínusz tizenöt fok jön, miközben köd és extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetéseket a meteorológusok

Szerdán a rétegfelhőzet csökkenése mellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik. Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.