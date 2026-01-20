A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése éjjel ismét növekszik, de elsősorban az északi, északkeleti, valamint a dél-dunántúli tájakon maradhatnak tartósan derült körzetek – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Mínusz tizenöt fok jön, miközben köd és extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetéseket a meteorológusok
Fürdőruha nem fog kelleni, az biztos.
Szerdán a rétegfelhőzet csökkenése mellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik. Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –15 és –7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket is. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán –7 és +2 fok között várható.
Szerdára citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az extrém hideg miatt Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs Szatmár vármegyékre, míg tartós sűrű köd miatt egy helyen, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében figyelmeztetnek.
Silány importárut hozna Magyarországra a Mercosur-megállapodás + videó
Miközben Magyar Péter a gazdákkal pózol, pártcsaládja Brüsszelben megszavazta a megállapodást.
Bódis Krisztának tisztáznia kell, mi lett a gyerekeknek szánt támogatások sorsa! + videó
A fideszes jelölt szerint a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi lakosok joggal várnak teljes körű tájékoztatást.
A vörös jobbról
Váratlanul elhunyt volt kollégánk, Nagy Balázs fotós, képszerkesztő.
Lázár János: Áprilisban a jövönkről döntünk, a biztonság áll szemben a kockázattal
Az építési és közlekedési miniszter szerint 2026-ban a biztonság és a bizonytalanság, a stabilitás és a kockázat között kell dönteni.
