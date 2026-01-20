mínuszhungarometfigyelmeztetéshideg

Mínusz tizenöt fok jön, miközben köd és extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetéseket a meteorológusok

Fürdőruha nem fog kelleni, az biztos.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, met.hu2026. 01. 20. 18:00
A drónnal készült felvételen egy korcsolyázó a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése éjjel ismét növekszik, de elsősorban az északi, északkeleti, valamint a dél-dunántúli tájakon maradhatnak tartósan derült körzetek – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Szerdán a rétegfelhőzet csökkenése mellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik. Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –15 és –7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket is. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán –7 és +2 fok között várható.

Szerdára citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az extrém hideg miatt Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs Szatmár vármegyékre, míg tartós sűrű köd miatt egy helyen, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében figyelmeztetnek. 

Fotó: met.hu

 

