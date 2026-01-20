tiszajégmotor

Kismotorokat vittek a Tisza jegére, nem kellett volna

Utóbb már bánják, valószínűleg.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 20. 17:45
motorok a Tisza jegén Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két férfi segédmotoros kerékpárral hajtott az Alcsi-Holt-Tisza jegére – írja a rendőrségi portál. 

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai január 19-én, hétfőn délután az Alcsi-Holt-Tiszán igazoltattak két férfit, akik kismotorral mentek a jégre. A vízirendészek a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt szabálysértési feljelentést tettek a 26 éves szolnoki és 23 éves abonyi férfi ellen.

A rendőrség újra felhívta a figyelmet, hogy tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

  • éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
  • járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
  • kikötők és veszteglőhelyek területén;
  • folyóvizeken és azok mellékágain!

A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500-tól 65 ezer – ismételt elkövetés esetén kilencvenezer – forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy az elkövető ellen szabálysértési eljárást indíthat, amelyben kétszázezer forintig terjedő pénzbírságot lehet kiszabni.

A rendőrök a jégbeszakadás miatti balesetek megelőzése érdekében fokozottan ellenőrzik a jégen tartózkodás szabályait. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu