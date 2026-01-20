Kismotorokat vittek a Tisza jegére, nem kellett volna

A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500-tól 65 ezer – ismételt elkövetés esetén kilencvenezer – forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy az elkövető ellen szabálysértési eljárást indíthat, amelyben kétszázezer forintig terjedő pénzbírságot lehet kiszabni.