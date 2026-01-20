Kismotorokat vittek a Tisza jegére, nem kellett volna

Két férfi segédmotoros kerékpárral hajtott az Alcsi-Holt-Tisza jegére – írja a rendőrségi portál.
A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai január 19-én, hétfőn délután az Alcsi-Holt-Tiszán igazoltattak két férfit, akik kismotorral mentek a jégre. A vízirendészek a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt szabálysértési feljelentést tettek a 26 éves szolnoki és 23 éves abonyi férfi ellen.
További Belföld híreink
A rendőrség újra felhívta a figyelmet, hogy tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
- kikötők és veszteglőhelyek területén;
- folyóvizeken és azok mellékágain!
További Belföld híreink
A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500-tól 65 ezer – ismételt elkövetés esetén kilencvenezer – forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy az elkövető ellen szabálysértési eljárást indíthat, amelyben kétszázezer forintig terjedő pénzbírságot lehet kiszabni.
További Belföld híreink
A rendőrök a jégbeszakadás miatti balesetek megelőzése érdekében fokozottan ellenőrzik a jégen tartózkodás szabályait.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lótetem hevert napokig az úton Veszprém vármegyében, mert a szállító nem ért rá
A gazda meg valószínűleg nem akarta őrizgetni.
Kelet-Európában több millió ártatlan ember szenvedte el a kollektív bűnössé nyilvánítás különböző következményeit
Örök szégyene a győzteseknek, hogy a harcok lezárulta után is eltűrték, és bizonyos esetekben még szentesítették is ezeket az emberiesség elleni bűnöket, üzente Magyar Levente.
Mínusz tizenöt fok jön, miközben köd és extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetéseket a meteorológusok
Fürdőruha nem fog kelleni, az biztos.
Szentkirályi Alexandra: Magyarország nem léphet a háború útjára + videó
A politikus szerint a Tisza Párt eltérne ettől az iránytól, és Brüsszel háborús politikáját követné.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lótetem hevert napokig az úton Veszprém vármegyében, mert a szállító nem ért rá
A gazda meg valószínűleg nem akarta őrizgetni.
Kelet-Európában több millió ártatlan ember szenvedte el a kollektív bűnössé nyilvánítás különböző következményeit
Örök szégyene a győzteseknek, hogy a harcok lezárulta után is eltűrték, és bizonyos esetekben még szentesítették is ezeket az emberiesség elleni bűnöket, üzente Magyar Levente.
Mínusz tizenöt fok jön, miközben köd és extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetéseket a meteorológusok
Fürdőruha nem fog kelleni, az biztos.
Szentkirályi Alexandra: Magyarország nem léphet a háború útjára + videó
A politikus szerint a Tisza Párt eltérne ettől az iránytól, és Brüsszel háborús politikáját követné.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!