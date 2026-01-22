Ezek a kormánytagok kedvenc magyar filmjei

– Mi a kedvenc magyar filmje? – ezt a kérdést tették fel a kormány tagjainak a szerdai kormányülés előtt. A kérdésre mások mellett Orbán Viktor, Lázár János, Pintér Sándor és Vitályos Eszter is válaszolt. A válaszokról készült videót a miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg.

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A kérdésre Lázár János először azt válaszolta, hogy nem mondja meg, majd egy kis győzködés után elmondta, hogy több is van neki, de még kigondolja, hogy melyiket mondja. Végül így válaszolt az építési és közlekedési miniszter:

sok jó van, de az egyik legjobb a Macskafogó, rengeteg reális szereplővel.

Vitályos Eszter egyértelműen válaszolt a kérdésre, a kormányszóvivőnek az Indul a bakterház a kedvenc magyar filmje. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kontrollt nevezte meg, míg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója A koppányi aga testamentumát tartja kedvencének. Pintér Sándor a Csinibabát kedveli a legjobban.

Orbán Viktor konkrét filmet végül nem említett, de azt elmondta, hogy a Krúdy-regényekből készített filmeket szereti.