Magyar Péter bírók mögé bújik, menekül a politikai viták elől + videó

Magyar Péter feljelentésekkel és bírósági eljárásokkal próbálja elhallgattatni politikai ellenfeleit, miközben nem hajlandó szembenézni a Tisza Párt környezetéből elhangzott kijelentésekkel – mutatott rá közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter jogerős ítéletek nélkül támad másokat, és „bírók mögé bújva” menekül a politikai viták elől.

Menczer Tamás felidézte, hogy

a Tiszához köthető megszólalók korábban nyíltan beszéltek megszorításokról, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről,

valamint arról, hogy a párt programján dolgoznak, ezekkel az ügyekkel kapcsolatban azonban Magyar Péter nem tett jogi lépéseket. Ezek a kijelentések szerinte egyértelműen feltárják a Tisza valódi szándékait.

Tarr Zoltán például kikotyogta, hogy megszorításra készül a Tisza Párt. Lengyel László elárulta, hogy programot ír a Tiszának, és a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése mellett kardoskodott. Bod Péter Ákos bevallotta, hogy a Tiszának dolgozik, és a magyarokat disznókhoz hasonlítva helyeselte a megszorításokat – idézte fel a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás emlékeztetett: a közvélemény-kutatások korábban hivatkozott számai már nem támasztják alá Magyar Péter politikai narratíváját.

Az igazságot nem lehet feljelenteni

– jegyezte meg a kommunikációs igazgató.