Elítéli az újságírók elleni támadásokat a Médiaszövetség

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség növekvő aggodalommal figyeli, ahogy a hatalomra éhes baloldali politikusok újra és újra erőszakhoz folyamodnak, hogy elhallgattassák a nekik nem tetsző véleményeket – közölte a médiaszövetség. A szervezet megdöbbentőnek tartja, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a munkájukat végző sajtósokat ért atrocitások.

Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

„Szövetségünk mindig is kiállt a sajtó, a kérdezés és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Támogatásunkról biztosítottunk minden, a hivatása gyakorlása miatt megtámadott kollégát” – hangsúlyozták. Emlékeztettek:

felemeltük a szavunkat, amikor baloldali politikusok és híveik személyiségi jogukat megsértve listázták, munkájuk elvesztésével fenyegették, lökdösték, rugdosták munkájukat végző kollégáinkat.

„Így most sem fognak hallgatni” – tették hozzá.

Addig mondják, amíg meg nem értik: a kérdésekre válaszolni kell, nem pedig erőszakkal elhallgattatni az újságírókat. Majd felhívták valamennyi jóérzésű kollégájuk és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) a figyelmét is az ügyre, hogy tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen és álljanak ki a megtámadott kollégák mellett.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt váci képviselőjelöltje és stábja támadt rá a Vác Online újságírójára, amikor kérdéseket próbált feltenni neki. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett

megfogta és eltakarta a kamera objektívjét, megfogta és rángatta a felvevőt, miközben az őt kísérő aktivisták fenyegetően, megfélemlítően viselkedtek és lökdösték a hatvanéves operatőrt.

A pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

Néhány nappal később Magyar Péter előállt egy olyan történettel, miszerint Rádon jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. Bohár Dániel azonban rámutatott, hogy a történet hamar megbicsaklott, ugyanis Rád polgármestere is megszólalt, és közölte: senkit nem támadtak meg a településen, főleg nem Szimon Renátát, aki ott sem volt, csak jóval később érkezett. A Vác Online arról számolt be, hogy az érintett, Szimon Renáta is cáfolta a rendőrségnek tett vallomásában, hogy bántalmazás érte volna.

– Magyar Péter hazudik, és lebukik, mint mindig. Annyira unalmas

– jegyezte meg a véleményvezér.