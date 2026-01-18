Ismét egy nőt áldozott a politikai haszonszerzés oltárán Magyar Péter

A Vác Online portál nemrég a közösségi oldalán arról számolt be, hogy információi szerint Szimon Renáta, a Tisza Párt képviselőjelöltje, akit állítólag bántalmazás ért kampányolás közben, az alábbiakról tájékoztatta a rendőrséget a Rádon történteket követően tanúvallomásában:

Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke előállt egy olyan történettel, miszerint Rádon jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. Magyar január 15-én drámai posztjában azt írta:

megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest vármegyei jelöltünket.

Ezt az állítást cáfolta most Szimon Renáta, aki saját tanúvallomása ellenére is napok óta fogadja a közösségi oldalán az „elszenvedett bántalmazása” miatti együttérző szavakat, üzeneteket.

A váci lap helyszíni riportjából, amelyet három nap alatt csaknem negyedmillióan láttak, már akkor kiderült, hogy Szimon Renáta ott sem volt, amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történt elhelyezése miatt szóváltás alakult ki.

A jelölt éppen átparkolt a gépjárművével.

A Hír TV aznap reggeli helyszíni tapasztalati sem támasztották alá a jelölt bántalmazását, de cáfolták a támadás tényét a helyiek is, hazugságnak nevezve Magyar Péter másik, állítólagos fojtogatásra vonatkozó állítását is. A szemtanúk szerint az egész nem volt több mint politikai provokáció.

Vagyis így bebizonyosodott, Szimon Renáta hazudott, őt senki nem bántotta, nem szidalmazta. Hazudott Magyar Péter is, ugyanis a jelöltet valójában tehát nem támadták meg Rádon január 15-én reggel.