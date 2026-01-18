Rendkívüli

Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

bántalmazástisza pártmagyar péterszimon renáta

Ismét egy nőt áldozott a politikai haszonszerzés oltárán Magyar Péter

Újabb, hazugságokból épített vár omlott a Tisza Párt elnökére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 9:55
Magyar Péter új embere akkor dolgozott a Shell afrikai vezetésében, amikor a céget súlyos vádak érték Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A Vác Online portál nemrég a közösségi oldalán arról számolt be, hogy információi szerint Szimon Renáta, a Tisza Párt képviselőjelöltje, akit állítólag bántalmazás ért kampányolás közben, az alábbiakról tájékoztatta a rendőrséget a Rádon történteket követően tanúvallomásában:

Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.

20251115 Győr A Tisza Párt rendezvénye fotó: Mirkó István MI MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke előállt egy olyan történettel, miszerint Rádon jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. Magyar  január 15-én drámai posztjában azt írta:

megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest vármegyei jelöltünket.

Ezt az állítást cáfolta most Szimon Renáta, aki saját tanúvallomása ellenére is napok óta fogadja a közösségi oldalán az „elszenvedett bántalmazása” miatti együttérző szavakat, üzeneteket.

A váci lap helyszíni riportjából, amelyet három nap alatt csaknem negyedmillióan láttak, már akkor kiderült, hogy Szimon Renáta ott sem volt, amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történt elhelyezése miatt szóváltás alakult ki. 

A jelölt éppen átparkolt a gépjárművével. 

A Hír TV aznap reggeli helyszíni tapasztalati sem támasztották alá a jelölt bántalmazását, de cáfolták a támadás tényét a helyiek is, hazugságnak nevezve Magyar Péter másik, állítólagos fojtogatásra vonatkozó állítását is. A szemtanúk szerint az egész nem volt több mint politikai provokáció. 

Vagyis így bebizonyosodott, Szimon Renáta hazudott, őt senki nem bántotta, nem szidalmazta. Hazudott Magyar Péter is, ugyanis a jelöltet valójában tehát nem támadták meg Rádon január 15-én reggel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

