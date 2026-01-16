Mandiner Mesterterv – A Tisza Párt ajánlata a háború + videó

Mráz Ágoston Sámuel szerint sikerült erőt demonstrálni a Fidesz kongresszusán, már a választás előtt három hónappal minden jelöltet bemutattak, miközben a Tisza Pártnak hiányzik egy-két jelöltje. G. Fodor Gábor is egyetértett azzal, hogy a Fidesz megugrotta ezt az eseményt is, majd mindkét vendég arra jutott, hogy egy párt akkor működik, ha van gyökere, de szüksége van a megújulásra és arra is, hogy szilárd alapokon álljon, valamint bízzanak az emberekben, a tagokban, a politikusaikban, viszont ez Magyar Péteréknél nincs meg, ugyanis jelöltjeik nem is nyilatkozhatnak. Egy politikai közösséget bizalomra kell építeni-fogalmaztak.

Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor kitért a közvélemény-kutatásokra is, náluk, azaz mindkét cégnél hasonló eredményt mutatnak, vezet a Fidesz a Tisza előtt. Arról hosszan beszéltek, miként lehet az, hogy az ellenzéki közvéleménykutatók brutális előnyöket mérnek a Tisza Pártnál, majd előremenekülnek, hogy ez nem is olyan biztos. Feltették a kérdést, volt egy olyan alapelv – azt a hazugságot találták ki –, hogy a Tisza vezet és azóta is ezt kell bizonygatniuk esetleg álságos mérésekkel? Madárijesztőként viselkednek – hangzott el az adásban.

Véleményük szerint Magyar Péter fölöslegessé fog válni, ha veszít, neki ugyanis egyetlen ígérete van, hogy leváltja Orbán Viktort. G. Fodor Gábor azt üzente a tiszás szavazóknak, ha elbukik a Tisza, ne gondolja senki, hogy Magyar Péter beül képviselőként az Országgyűlésbe, ő marad Brüsszelben.

A műsorvezető és vendégei rátértek arra, hogy Magyar Péter levédette a Fidesz szlogenjét, ami Mráz szerint komolytalan és gyerekes, stratégiailag pedig azt jelenti, hogy csak a Facebookon aktív törzsszavazóinak játszik, ami nem egy győztes dolog, lényegében maga alatt vágta a fát.

G. Fodor erre egy másik példát hozott, szerinte ez olyan, mint amikor az osztályban a hülye gyerek széttrollkodja az órát és röhög a saját viccén. Szerinte három hónappal a választás előtt Magyar Péternek a kormányzóképességet kellene bizonyítania, ehhez képest egy gegen röhög napokig, és nincs véleménye külpolitikai eseményekről sem.