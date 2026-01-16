magyar péterbrüsszeltiszaTisza-adóPálfalvi MilánNézőpont Intézetrezsicsökkentés

Hiába próbálják tagadni Magyar Péterék, íme a bizonyíték, hogy megsarcolnák az embereket

Egy nem jogerős bírósági ítéletre alapozva azt próbálja bizonygatni Magyar Péter, hogy semmi közük ahhoz a kiszivárgott dokumentumhoz, amely szerint megszorításokat hajtana végre a Tisza. Azonban a párthoz kötődő szakértők már számtalanszor elszólták magukat, hogy mit terveznek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 17:22
– A tagadásokkal szemben a Tisza Párt politikusainak és szakértőinek adóemelésekkel és megszorításokkal kapcsolatos megszólalásai azt támasztják alá, hogy a Tisza megszorító csomagja igenis a Tisza megszorító csomagja – mutatott rá közösségi oldalán Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője. Mint ismert, a Fővárosi Törvényszék hozott egy nem jogerős ítéletet, amivel Magyar Péter szerint a bíróság kimondta, nincs köze a Tiszának az Indexen megjelent dokumentumhoz. 

A szakértő szerint ez nem igaz, pusztán annyi történt, hogy az Index nem adhatja ki a forrását, ami bizonyíthatná a kapcsolatot a dokumentum és a párt között.

 

Számtalanszor elszólták magukat a tiszások

Pálfalvi Milán felidézte, hogy Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának a vezetője az etyeki fórumon a következő kérdést tette fel a hallgatóságnak az adórendszerről: „Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét!”

Tarr Zoltán, a párt alelnöke hozzátette:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter korábban azt nyilatkozta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz”.

Míg a megszorításokkal hírhedtté vált Bokros Lajos, aki felajánlotta a segítségét a Tisza Pártnak, így fogalmazott: „Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni, a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy tíz-húsz-harminc százalék. Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”

A Tisza Párt szolgálatába szegődött Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, hogy a legfontosabb az, hogy nyerjenek. „Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve” – tette hozzá.

Csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme

– vélekedett Magyar Péter az anyák adómentességéről. Míg a rezsicsökkentést „humbugnak” nevezte.

De Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza szigetek rendszeres elődadója is támadta a rezsicsökkentést.

Lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést

– fogalmazott. Gerzsenyi Gabriella, a Tisza EP-képviselője szerint „a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni”.

 

Brüsszelnek lenne jó a Tisza-adó

A Nézőpont Intézet elemzője szerint hiába lobogtatják a Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítéletét, az nem azt jelenti, hogy a Tisza megszorító csomagja nem a Tisza megszorító csomagja.

Csupán annyi derült ki, hogy az Index nem tárhatja fel a forrását, ezért nem bizonyítható a dokumentum forrása

– hívta fel a figyelmet.

Pálfalvi Milán szerint miután a tiszások be akarnák vezetni az eurót, azt olyan áron tennék, hogy az említett megszorításokat végrehajtanák. Ez pedig nem érdeke semelyik társadalmi rétegnek Magyarországon. Úgy véli, ezzel csak a bankok, a multik, a külföldi spekulánsok és Brüsszel járna jól.

A szakértő kiemelte, hogy ha a Tisza Párt elhiteti az országgal, amit hallani lehet tőlük, hogy szerintük csődben a költségvetés, akkor erre hivatkozva jönnének a megszorítások.

Hiába tagadják, a Tisza megszorító csomagja a Tisza megszorító csomagja, amit hatalomra kerülésük esetén végrehajtanának

– húzta alá az elemző.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

