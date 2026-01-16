Hiába próbálják tagadni Magyar Péterék, íme a bizonyíték, hogy megsarcolnák az embereket

– A tagadásokkal szemben a Tisza Párt politikusainak és szakértőinek adóemelésekkel és megszorításokkal kapcsolatos megszólalásai azt támasztják alá, hogy a Tisza megszorító csomagja igenis a Tisza megszorító csomagja – mutatott rá közösségi oldalán Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője. Mint ismert, a Fővárosi Törvényszék hozott egy nem jogerős ítéletet, amivel Magyar Péter szerint a bíróság kimondta, nincs köze a Tiszának az Indexen megjelent dokumentumhoz.

A szakértő szerint ez nem igaz, pusztán annyi történt, hogy az Index nem adhatja ki a forrását, ami bizonyíthatná a kapcsolatot a dokumentum és a párt között.

Számtalanszor elszólták magukat a tiszások

Pálfalvi Milán felidézte, hogy Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának a vezetője az etyeki fórumon a következő kérdést tette fel a hallgatóságnak az adórendszerről: „Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét!”

Tarr Zoltán, a párt alelnöke hozzátette:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter korábban azt nyilatkozta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz”.

Míg a megszorításokkal hírhedtté vált Bokros Lajos, aki felajánlotta a segítségét a Tisza Pártnak, így fogalmazott: „Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni, a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy tíz-húsz-harminc százalék. Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”

A Tisza Párt szolgálatába szegődött Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, hogy a legfontosabb az, hogy nyerjenek. „Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve” – tette hozzá.

Csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme

– vélekedett Magyar Péter az anyák adómentességéről. Míg a rezsicsökkentést „humbugnak” nevezte.