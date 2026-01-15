Megfeszített munkát végeznek a mentőszolgálatok – nézze nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

A mentőszolgálat a rendkívüli időjárásban is megfeszített munkával és eredményesen végzi a munkáját – többek közt erről is szó lesz az Igazság órája csütörtöki adásában, melynek vendége Takács Péter.

Németh Balázs műsorvezető ezen kívül arról kérdezi az egészségügyi államtitkárt, hogy a liberális sajtó szerint hatalmas tartozásokkal kezdték az új évet a kórházak,

a tiszás Kulja András szerint pedig Takács Péter elszólta magát és távozóban van.

Az is kiderül, hogy kinek a felelőssége, ha egyes szakorvosi rendelőkben egyre több a hiányzó orvos és ápoló: a helyi önkormányzatoké vagy a kormányzaté?

