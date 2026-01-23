Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség fellebbezésében a sorstársuk halálát okozó hajléktalanokkal szembeni büntetőügyben – írja az ügyészség.
Négyen mentek másik három sorstárs ellen az erdőben, brutális vérfürdő lett a vége
Embertelen.
A Szegedi Törvényszék a vád szerint bűnösnek mondta ki azt a négy elkövetőt, akik 2023 májusában, egy szegedi, erdős területen lakó három sorstársukat felkeresték, majd őket közösen, olyan embertelen brutalitással bántalmazták, hogy egyikük belehalt sérüléseibe.
A főügyészség három vádlott vonatkozásában az ítéltet tudomásul vette, míg a többszörös visszaesőként, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében súlyosításért fellebbezett. Az ügyészség fellebbezése a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárására irányul, a többszörös visszaesőként már harmadjára elítélt vádlott kezdeményező szerepére is figyelemmel.
A súlyosításért bejelentett ügyészi fellebbezés folytán az ügy másodfokon folytatódik.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kamubetegségre hivatkozva nem jelent meg a rendőrségen Ruszin-Szendi Romulusz
A tiszás politikust újabb gyanúsítotti kihallgatásra idézték a garázdaság miatt zajló ügyében.
Nem akármilyen gyermekpornót küldözgettek egymásnak a bűnbanda tagjai, de ez csak a jéghegy csúcsa
Csak egy feltétele volt, hogy bárki megnézhesse, de az elég brutális volt.
Kész a háborús terv: Brüsszel bábkormányt ültetne az ország élére, hogy Ukrajnába küldje a magyarok pénzét
A Fidesz frakcióvezetője nem finomkodott.
Nyomást gyakorol a bíróságra és családi kapcsolataival kérkedik, miközben a mentelmi joga bújik Magyar Péter
Ez a tiszás köpönyegforgatás: a pártelnök a kampányban azt állította, lemond a mentelmi jogáról, megválasztása után viszont már arról beszélt, hogy nem is lehet lemondani a jogról.
