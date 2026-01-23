bántalmazáserdőbrutális

Négyen mentek másik három sorstárs ellen az erdőben, brutális vérfürdő lett a vége

Embertelen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23.
illusztráció Forrás: Pexels
Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség fellebbezésében a sorstársuk halálát okozó hajléktalanokkal szembeni büntetőügyben – írja az ügyészség. 

A Szegedi Törvényszék a vád szerint bűnösnek mondta ki azt a négy elkövetőt, akik 2023 májusában, egy szegedi, erdős területen lakó három sorstársukat felkeresték, majd őket közösen, olyan embertelen brutalitással bántalmazták, hogy egyikük belehalt sérüléseibe.

A főügyészség három vádlott vonatkozásában az ítéltet tudomásul vette, míg a többszörös visszaesőként, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében súlyosításért fellebbezett. Az ügyészség fellebbezése a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárására irányul, a többszörös visszaesőként már harmadjára elítélt vádlott kezdeményező szerepére is figyelemmel.

A súlyosításért bejelentett ügyészi fellebbezés folytán az ügy másodfokon folytatódik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

