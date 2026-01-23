Négyen mentek másik három sorstárs ellen az erdőben, brutális vérfürdő lett a vége

európai parlament

Nyomást gyakorol a bíróságra és családi kapcsolataival kérkedik, miközben a mentelmi joga bújik Magyar Péter

Ez a tiszás köpönyegforgatás: a pártelnök a kampányban azt állította, lemond a mentelmi jogáról, megválasztása után viszont már arról beszélt, hogy nem is lehet lemondani a jogról.