Don-kanyarDon-kanyar EmlékkápolnaVargha Tamás

Nem hősnek születtek, de hősökké váltak a Don-kanyarban elesettek

A magyar hadseregnek, köztük több tízezer munkaszolgálatosnak embertelen körülmények között kellett a harctérre indulnia és ott bátorsággal helytállnia.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 21:17
Elesett katonákra emlékeztető kereszt sisakkal az urivi áttörés 83. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a pákozdi Don-kanyar Emlékkápolnánál 2026. január 12-én. MTI/Vasvári Tamás
Nem hősnek születtek, de hősökké váltak, életet, jövőt terveztek, munkájuk, hivatásuk volt – emlékezett a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára a Don-kanyarban történt urivi áttörés 83. évfordulójára Pákozdon hétfőn.

Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke (b) és Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára koszorút helyez el az urivi áttörés 83. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnánál  (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Vargha Tamás a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnában tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy évtizedes hagyomány a közös emlékezés a doni hősök helytállására. Hozzátette, a magyar hadseregnek, köztük több tízezer munkaszolgálatosnak embertelen körülmények között kellett a harctérre indulnia és ott bátorsággal helytállnia. 

Családot alapítottak, gyermekeket neveltek, de kérlelhetetlen paranccsal közbeszólt a háború

– tette hozzá az államtitkár. Kiemelte, az emlékezéssel fejezzük ki a lélek fájdalmát, és az irányukban meglévő adósságunkat csak az emlékezéssel, a megfelelő tiszteletadással törleszthetjük. Mint mondta, bátorságuk, kitartásuk, hűségük a katonai esküjükhöz és a hazáért való önfeláldozásuk ma is példaértékű.

Akik itt állnak, ők tudják, hogy mit jelent, ha egy apa, egy testvér, egy nagyapa nem jön haza, mert a háború legnagyobb ára az elveszítettek, az a generáció, amely már nem térhet haza, az a generáció, amely hiányzik itthon az otthon melegéből, a közösségből, az a generáció, amely hiányzik az ország építéséből. A háború legnagyobb ára a jövő

– mondta az államtitkár. Vargha Tamás szerint éppen ezért le kell vonni a megfelelő tanulságot, amely szerint nemcsak a rossz döntéseknek, a hibás politikai elképzeléseknek, de a sodródásnak is vannak következményei. Hozzátette, éppen ezért az a helyes, ha kiállunk magunkért, kiállunk saját igazunk mellett. Nekünk ma a békét és a biztonságot kell képviselnünk – mondta az államtitkár.

Borítókép: Elesett katonákra emlékeztető kereszt sisakkal az urivi áttörés 83. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnánál (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


