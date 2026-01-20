Önmerényletekkel hergelné a választókat a Tisza Párt

Ebbe a vonalba pontosan beleillik Szimon Renáta, a Tisza Párt képviselőjelöltjének esete. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke állt elő azzal a történettel, miszerint jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. Magyar január 15-én drámai posztjában azt írta:

megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest vármegyei jelöltünket.

Később maga Szimon a rendőrségi tanúvallomásában cáfolta pártelnöke állításait, ennek ellenére azóta is fogadja a közösségi oldalán az „elszenvedett bántalmazása” miatti együttérző szavakat, üzeneteket.

Pedig egy helyi lap, a Vác Online helyszíni riportjából, amelyet három nap alatt csaknem negyedmillióan láttak, már akkor kiderült, hogy

Szimon Renáta ott sem volt,

amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történt elhelyezése miatt szóváltás alakult ki.

