Önmerényletekkel hergelné a választókat a Tisza Párt

A Magyar Nemzet értesülései szerint Magyar Péter a saját jelöltjeit, aktivistáit is feláldozná annak érdekében, hogy javítson a győzelmi esélyein.

Munkatársunktól
2026. 01. 20. 5:30
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A saját embereinek feláldozásával próbálja vissza szerezni a vezetést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Lapunk információi szerint több hamis zászlós támadást is elkövethet a sajátjai ellen Magyar Péter pusztán azért, hogy áldozatként állíthassa be magát és pártját. 

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Egy, a Tisza-szigetek koordinációjával foglalkozó informátorunk szerint Magyar Péterék ezúttal arra készülnek, hogy a saját aktivistáikat is megtámadják aláírásgyűjtés, vagy szórólapozás közben, majd pedig a kormánypártokra fogják az eseteket. 

Hamis zászló támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják

– jelentette ki az informátor. 

Elmondta, a Tisza Pár elnöke érzi a vesztét, ezért minden eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy visszaszerezze a kezdeményezést. Magyar Péter pedig a tervek szerint sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni az előttünk álló időszakban.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának. Azon se csodálkoznék, ha elkezdenék megfélemlíteni, fenyegetni az aktivistáikat

– emelte ki a forrásunk.

Ebbe a vonalba pontosan beleillik Szimon Renáta, a Tisza Párt képviselőjelöltjének esete. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke állt elő azzal a történettel, miszerint jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. Magyar  január 15-én drámai posztjában azt írta:

megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest vármegyei jelöltünket.

Később maga Szimon a rendőrségi tanúvallomásában cáfolta pártelnöke állításait, ennek ellenére azóta is fogadja a közösségi oldalán az „elszenvedett bántalmazása” miatti együttérző szavakat, üzeneteket.

Pedig egy helyi lap, a Vác Online helyszíni riportjából, amelyet három nap alatt csaknem negyedmillióan láttak, már akkor kiderült, hogy 

Szimon Renáta ott sem volt, 

amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történt elhelyezése miatt szóváltás alakult ki.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

