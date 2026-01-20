Önmerényletekkel hergelné a választókat a Tisza Párt

A saját embereinek feláldozásával próbálja vissza szerezni a vezetést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Lapunk információi szerint több hamis zászlós támadást is elkövethet a sajátjai ellen Magyar Péter pusztán azért, hogy áldozatként állíthassa be magát és pártját.
Egy, a Tisza-szigetek koordinációjával foglalkozó informátorunk szerint Magyar Péterék ezúttal arra készülnek, hogy a saját aktivistáikat is megtámadják aláírásgyűjtés, vagy szórólapozás közben, majd pedig a kormánypártokra fogják az eseteket.
Hamis zászló támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják
– jelentette ki az informátor.
