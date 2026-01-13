Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Operatív törzs: Nincs elzárt település, az oktatás és az egészségügyi ellátás zavartalanul működik

Nincs elzárt település, az oktatás és az egészségügyi ellátás is zavartalanul működik, az áram- és vízellátás biztosítása érdekében pedig folyamatosan dolgoznak. Az operatív törzs közlése szerint a szociális intézmények 90 százalékon működnek, minden elesettnek tudnak helyet biztosítani. A HungaroMet tájékoztatása szerint a tél folytatódik, jobb lesz, ha mindenki felkészül.

2026. 01. 13. 12:20
Nincs elzárt település az országban – mondta Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatón. A közlés szerint ma reggel 6 óra 32 percre a súlykorlátozás megszűnt, amely a 7,5 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű gépjárműveket érintette. Csákvár és Lovasberény között hóátfúvás miatt le volt zárva az út, most már újra járható.

operatív törzs
Az operatív törzs legfrissebb tájékoztatója a hóhelyzetről (Fotó: Képernyőfotó)

Tegnap délutántól hajózási zárlatot rendeltek el, nem közlekedhetnek kishajók, csónakok, vízi sporteszközök, a korlátozás viszont nem vonatkozik a nagy személyszállító, áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, rév átkelőkre.

Az áramszolgáltatás 23 településen, 5886 fogyasztói helyen szünetelt, ám szerencsére csak néhány órára, íggy emiatt nem hűltek ki az otthonok. Vízellátásban tegnap hat településen és Budapesten egy kerületben volt fennakadás: összesen 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ivóvíz ellátás. Jelenleg ez 961 fogyasztási helyre korlátozódott, ezek perceken belül meg fognak oldódni.

Folyamatosan dolgoznak az utak síkosságmentesítésén

Mukics Dániel arra is kitért, jelenleg 376 munkagép dolgozik a síkosságmentesítésben. A közlekedésben váltóhibák miatt egy-egy vonalon késések lehetnek, illetve helyenként pótlóbuszokkal oldják meg a tömegközlekedést. Budapesten fennakadások vannak, mert

Ausztriában komoly havazás volt, az osztrák vasút nem fogad vonatokat.

A katasztrófavédelmi szakember azt is közölte, a magyar vasút gondoskodik az utasokról. A MÁV weboldalán minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Egyedül a Vas vármegyei Bakonyhajó nem érhető el az utasközönség számára, minden más településen garantálható az utasbiztonság, megfelelően közlekednek a buszok.

A vízi forgalom a zavartalanul működik: a Dunán 9, a Tiszán 11 jégtörő hajó áll készenlétben. Bevetésükre a folyón eddig nem volt szükség, csupán a gönyűi és kis körei kikötőkben kellett nekik a jeget törniük.

Zavartalan az egészségügyi ellátás és az oktatás is 

Az egészségügyben 20 százalékos a betegforgalom növekedése egy átlagos téli naphoz hasonlítva, műtétek sehol sem maradtak el, mind az előre tervezett, mind a sürgős műtétek végrehajtása megtörténik.

Az operatív törzs kiemelte, összesen 41 köznevelési intézményben vannak lokális fűtési problémák, a szakemberek viszont már dolgoznak mindenhol a hiba kijavításán. Az óvodák zavartalanul működnek, ugyanakkor arra kérik az óvoda vezetőit, 

lehetőség szerint működjenek hosszabb nyitvatartással, sok szülő ugyanis csak később tud a gyermekéért menni a rendkívüli téli időjárás miatt.

A télnek még közel sincs vége, az enyhülés után újra extrém hideg idő lesz (Forrás: Facebook / Magyarország Kormánya)

Megállás nélkül dolgoznak rendőrök és a tűzoltók is

Az operatív törzs tájékoztatóján kiderült, a tűzoltókat a tegnapi napon összesen 114 téli időjárással kapcsolatos esethez riasztották: 42 közlekedési balesethez úton keresztbe fordult árokba csúszott, illetve összeütközött járművek műszaki mentésére volt szükség. Több esetben a sérülteket ki kellett szabadítani a járművekből. Negyvenkilenc esetben pedig tetőről veszélyesen lelógó jégcsap, illetve tetőn felhalmozódott hó eltávolításában kérték a tűzoltók segítségét.

Jégről, jég alól embert a tegnapi napon nem kellett menteni, csupán egy vízbe fagyott hattyú és egy vízbe fagyott kacsa kimentését végezték el a tűzoltók. 

A rendőrök a tegnapi napon 192 közlekedési balesetnél voltak a helyszínen, egy ezek közül halálos volt, 29 pedig személyi sérüléssel járt.

Mukics Dániel kiemelte, a rendőrség a polgárőrséggel közösen a tegnapi napon 2478 egyedül élő, elszigetelten élő, rászoruló ember hogylétéről győződött meg, 99 esetben kellett számukra segítséget nyújtani.

Jégre lépni a legtöbb helyen tilos és életveszélyes

A rendőrség a polgárőrséggel közösen a folyópartokat is ellenőrzik, 1111 esetben ellenőrizték a partokat, 62 embert kellett felszólítani, hogy jöjjön le a tó jegéről, vagy ne menjen rá a tó jegére.

A honvédség 1200 fővel áll készenlétben, tegnap a súlykorlátozás miatti zárási feladatokban egészítette ki a rendőrség a munkáját. A szociális intézmények telítettsége 90 százalék körüli, tehát senkinek nem kell az utcán töltenie sem az éjszakát, sem a nappalt ebben a hidegben, képesek még ezek az intézmények hajléktalanok fogadására. Amennyiben viszont szükséges, azonnal melegedő helyeket nyitunk meg a hajléktalanok számára. 

A tél folytatódik, jobb, ha felkészülünk

Szanka Gábor, a HungaroMet Zrt. vezérigazgatója szerint, bár enyhül az időjárás, a télnek közel sincs vége. Kedden az ónos eső veszélye mellett jelentős havazásra számítanak Budapestről keletre, akár tíz centiméternyi hó is összegyűlhet a nap végére.

A következő napokban ugyan enyhébb lesz az időjárás, az ország nagyobb részén éjszaka is nulla fok körüli lesz a hőmérséklet, a keleti országrészben viszont továbbra is rendkívüli hideg időjárás várható, a tél folytatódik.

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Borítókép: Az operatív törzs tájékoztatása a hóhelyzetről január 13-án (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

