Operatív törzs: Nincs elzárt település, az oktatás és az egészségügyi ellátás zavartalanul működik

Nincs elzárt település az országban – mondta Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatón. A közlés szerint ma reggel 6 óra 32 percre a súlykorlátozás megszűnt, amely a 7,5 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű gépjárműveket érintette. Csákvár és Lovasberény között hóátfúvás miatt le volt zárva az út, most már újra járható.

Az operatív törzs legfrissebb tájékoztatója a hóhelyzetről (Fotó: Képernyőfotó)

Tegnap délutántól hajózási zárlatot rendeltek el, nem közlekedhetnek kishajók, csónakok, vízi sporteszközök, a korlátozás viszont nem vonatkozik a nagy személyszállító, áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, rév átkelőkre.

Az áramszolgáltatás 23 településen, 5886 fogyasztói helyen szünetelt, ám szerencsére csak néhány órára, íggy emiatt nem hűltek ki az otthonok. Vízellátásban tegnap hat településen és Budapesten egy kerületben volt fennakadás: összesen 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ivóvíz ellátás. Jelenleg ez 961 fogyasztási helyre korlátozódott, ezek perceken belül meg fognak oldódni.

Folyamatosan dolgoznak az utak síkosságmentesítésén

Mukics Dániel arra is kitért, jelenleg 376 munkagép dolgozik a síkosságmentesítésben. A közlekedésben váltóhibák miatt egy-egy vonalon késések lehetnek, illetve helyenként pótlóbuszokkal oldják meg a tömegközlekedést. Budapesten fennakadások vannak, mert

Ausztriában komoly havazás volt, az osztrák vasút nem fogad vonatokat.

A katasztrófavédelmi szakember azt is közölte, a magyar vasút gondoskodik az utasokról. A MÁV weboldalán minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Egyedül a Vas vármegyei Bakonyhajó nem érhető el az utasközönség számára, minden más településen garantálható az utasbiztonság, megfelelően közlekednek a buszok.

A vízi forgalom a zavartalanul működik: a Dunán 9, a Tiszán 11 jégtörő hajó áll készenlétben. Bevetésükre a folyón eddig nem volt szükség, csupán a gönyűi és kis körei kikötőkben kellett nekik a jeget törniük.

Zavartalan az egészségügyi ellátás és az oktatás is

Az egészségügyben 20 százalékos a betegforgalom növekedése egy átlagos téli naphoz hasonlítva, műtétek sehol sem maradtak el, mind az előre tervezett, mind a sürgős műtétek végrehajtása megtörténik.