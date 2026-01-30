– Az ukrán külügyminiszter egy mondatban elmondta az igazságot, és ezt érdemes kiragadni. Az ukrán külügyminiszter, Szibiha külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós tagságának, tehát Orbán Viktor az egyetlen akadálya a háború kiszélesítésének, és Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék – mondta Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette:

ebben igaza van véletlenül vagy valamilyen más motiváció mentén, de az ukrán külügyminiszter egyszer egy mondatban igazat beszélt.

– Orbán Viktor az egyetlen, aki képes és hajlandó, és van elég ereje is ahhoz, hogy a magyar érdekeket megvédje. Ugye, a Tisza az meg nem tudna és nem is akarna nemet mondani Brüsszelnek.