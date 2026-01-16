A Fidesz a veszélyekkel szemben megvédi az országot + videó

A 2026-os év kapcsán a legfontosabb kérdés nem a kísérletezés, hanem a biztonság – erről beszélt új videójában Orbán Viktor, amikor a Fidesz elhíresült szlogenjéről kérdezték. A biztos választás jelmondat nagyot ment az interneten.

A miniszterelnök hangsúlyozta: az életben általában a biztos választás a jó választás, és ez különösen igaz akkor, amikor komoly veszélyekkel és nagy lehetőségekkel teli időszak előtt áll az ország. Orbán Viktor szerint

kockázatot csak akkor szabad vállalni, amikor az idő ezt megengedi.

A 2026-os év azonban nem ilyen: a következő esztendők, 2027 és 2028 is komoly veszélyeket hordoznak magukban, amelyekre fel kell készülni.

A Fidesz a biztos választás

Éppen ezért olyan politikai erőre van szükség, amely képes ezeket a kockázatokat csökkenteni, miközben az előttünk álló lehetőségeket is maximálisan kiaknázza. A miniszterelnök világossá tette:

a Fidesz ilyen párt.

Mint fogalmazott, a kormánypárt megvédi az országot a fenyegetésekkel szemben, ugyanakkor mindig arra törekszik, hogy a kínálkozó lehetőségeket Magyarország javára fordítsa.

Orbán Viktor értékelése szerint mindez egyértelmű következtetéshez vezet: a 2026-os évben és az azt követő időszakban a Fidesz jelenti a biztos választást Magyarország számára.