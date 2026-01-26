Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!

– Jó volt veletek! – írta a Facebook-oldalán közzétett fotóalbumhoz Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök és Szita Károly, Kaposvár polgármestere a háborúellenes gyűlés színpadán. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő a szombati kaposvári háborúellenes gyűlésről osztott meg újabb képeket, amelyek jól illusztrálják a telt házas rendezvény hangulatát.

Köszönöm, Kaposvár!

– írta a magyar miniszterelnök, aki a posztjában azt is jelezte, hogy a digitális polgári körök országjárása hétvégén is folytatódik.

Szombaton Hatvanban találkozunk!

– üzente Orbán Viktor.

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen ismertette a nemzeti petíció kérdéseit.

A nemzeti petíció kitöltésével három dolgot lehet elmondani:

nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására,

nemet arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg

és nemet a rezsiárak háború miatti emelésére.

Orbán Viktor hangsúlyozta, egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborúból.

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

– fogalmazott a miniszterelnök.