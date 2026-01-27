Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, nem kockáztat + videó

„Aki ránk szavaz, az nem kockáztat. Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, ahol egy rövid videót is megosztott.

A kormányfő a felvételen emlékeztet:

bevezették a 13. és a 14. havi nyugdíjat,

jelentősen emelték a minimálbért és a garantált bérminimumot,

a 25 év alatti fiataloknak személyi jövedelemadó mentességet biztosítottak,

miközben Magyarországon továbbra is a legalacsonyabbak a rezsiköltségek egész Európában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)