Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, nem kockáztat + videó

„Aki ránk szavaz, az nem kockáztat. Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, ahol egy rövid videót is megosztott.
A kormányfő a felvételen emlékeztet:
- bevezették a 13. és a 14. havi nyugdíjat,
- jelentősen emelték a minimálbért és a garantált bérminimumot,
- a 25 év alatti fiataloknak személyi jövedelemadó mentességet biztosítottak,
- miközben Magyarországon továbbra is a legalacsonyabbak a rezsiköltségek egész Európában.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!