Váratlan fordulat: máris szabadult a rácsok mögül Szabó Bálint

Egy éjszaka után szabadult Szabó Bálint a szombathelyi börtönből, ugyanis állítása szerint valaki kifizette azt a bírságot, amelyet a botrányairól ismert politikus nem volt hajlandó – derült ki a mozgalma közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A botránypolitikus a Magyar Nemzet korábbi cikkére is reagált, amelyben hírt adtunk a rabosításáról.

Szabó Bálint újra trombitálhat. Fotó: Hatlaczki Balázs

Szabó Bálint bejegyzésében először felidézte, hogy még január 15-én a Készenléti Rendőrség munkatársai egy újlipótvárosi kocsmából vitték el, mert egy hónapja körözést adtak ki ellene. „Egy barátom, Nagy Zsolt rendezte a 265 ezer forintos számlát, amit egy tavalyi trombitálásért kiszabtak rám, így pár óra rendőrségi fogda után szabadultam” – idézte fel.

A szabadság azonban nem tartott sokáig, ugyanis öt nappal később január 20-án reggel már a budai Várból vitték el a rendőrök, állítása szerint egy január 19-én kiadott körözés miatt, ami szintén a trombitálása miatt volt érvényben. A botránypolitikus azt is állította, hogy mire a rendőrök leértek vele a szombathelyi börtönbe, már újabb bírság várta.

Ezt azonban – ahogy a korábbiakat sem – nem volt hajlandó kifizetni.

Azonban állítólag a tudta nélkül valaki ezt kifizette, így másnap szabadult.

Ahogyan a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla Szabó Bálint rabosításakor azt közölte, hogy ezúttal 60 napot kell majd a börtönben töltenie, amelyre felkészült ő is és a környezete is.

Az akkori hírek szerint a botránypolitikusnak eredetileg egy 150 ezer forintos bírságot kellett volna befizetne egy korábbi tettéért, ezt azonban nem tette meg, ezért kellett bevonulnia.

Írásunkra Szabó Bálint később reagált, és azt írta: „Ezekben a napokban boldog lehet minden fideszes, Orbán Viktortól Lázáron át Magyarig: állítólag kivontak a forgalomból 60 napra”.

Majd börtönnel fenyegette meg a politikusokat: „Én meg üzenem: fordul még a kocka; hamarosan helycsere!”

Újra Lázárinfón tűnhet fel Szabó Bálint

Korábban már többször is beszámoltunk róla, az egykor az MSZP háza táján mozgó, későbbi szegedi önkormányzati képviselő mivel érdemelte ki a botránypolitikus elnevezést. Szabó Bálint rendszeresen járja a Lázárinfókat , ahol a trombitaszólóival szórakoztatja, vagy még inkább zavarja a közönséget, valamint Lázár János felszólalását. De megjelent már Magyar Péter eseményén is, ahonnan – a Lázárinfókkal ellentétben – szinte azonnal kidobták. Mozgalmának Facebook-oldala szerint újra arra készül, hogy megjelenik egy Lázárinfón, ezúttal Siófokon.