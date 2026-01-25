Szabó Bálintbotránypolitikusbörtönbotrányszabadulás

Váratlan fordulat: máris szabadult a rácsok mögül Szabó Bálint

A botránypolitikus egy éjszaka után szabadult is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 8:04
Borítókép: Szabó Bálint egy tüntetésen (Fotó: Csudai Sándor)
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy éjszaka után szabadult Szabó Bálint a szombathelyi börtönből, ugyanis állítása szerint valaki kifizette azt a bírságot, amelyet a botrányairól ismert politikus nem volt hajlandó – derült ki a mozgalma közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A botránypolitikus a Magyar Nemzet korábbi cikkére is reagált, amelyben hírt adtunk a rabosításáról.

Szabó Bálint újra trombitálhat. Fotó: Hatlaczki Balázs 

Szabó Bálint bejegyzésében először felidézte, hogy még január 15-én a Készenléti Rendőrség munkatársai egy újlipótvárosi kocsmából vitték el, mert egy hónapja körözést adtak ki ellene. „Egy barátom, Nagy Zsolt rendezte a 265 ezer forintos számlát, amit egy tavalyi trombitálásért kiszabtak rám, így pár óra rendőrségi fogda után szabadultam” – idézte fel.

A szabadság azonban nem tartott sokáig, ugyanis öt nappal később január 20-án reggel már a budai Várból vitték el a rendőrök, állítása szerint egy január 19-én kiadott körözés miatt, ami szintén a trombitálása miatt volt érvényben. A botránypolitikus azt is állította, hogy mire a rendőrök leértek vele a szombathelyi börtönbe, már újabb bírság várta. 

Ezt azonban – ahogy a korábbiakat sem – nem volt hajlandó kifizetni. 

Azonban állítólag a tudta nélkül valaki ezt kifizette, így másnap szabadult. 

Ahogyan a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla Szabó Bálint rabosításakor azt közölte, hogy ezúttal 60 napot kell majd a börtönben töltenie, amelyre felkészült ő is és a környezete is.

Az akkori hírek szerint a botránypolitikusnak eredetileg egy 150 ezer forintos bírságot kellett volna befizetne egy korábbi tettéért, ezt azonban nem tette meg, ezért kellett bevonulnia.

Írásunkra Szabó Bálint később reagált, és azt írta: „Ezekben a napokban boldog lehet minden fideszes, Orbán Viktortól Lázáron át Magyarig: állítólag kivontak a forgalomból 60 napra”. 

Majd börtönnel fenyegette meg a politikusokat: „Én meg üzenem: fordul még a kocka; hamarosan helycsere!”

Újra Lázárinfón tűnhet fel Szabó Bálint

Korábban már többször is beszámoltunk róla, az egykor az MSZP háza táján mozgó, későbbi szegedi önkormányzati képviselő mivel érdemelte ki a botránypolitikus elnevezést. Szabó Bálint rendszeresen járja a Lázárinfókat , ahol a trombitaszólóival szórakoztatja, vagy még inkább zavarja a közönséget, valamint Lázár János felszólalását. De megjelent már Magyar Péter eseményén is, ahonnan – a Lázárinfókkal ellentétben – szinte azonnal kidobták. Mozgalmának Facebook-oldala szerint újra arra készül, hogy megjelenik egy Lázárinfón, ezúttal Siófokon.

Mégis talán az elmúlt évek legemlékezetesebb botránya egy tüntetésen volt Szabó Bálintnak. Először a politikus bemászott egy rendőrségi kisbusz alá és trombitálni kezdett úgy, hogy csak a lábai látszódtak ki. 

De a szürreális jelenetek ezzel nem értek véget. Miután kimászott a kisbusz alól, a Boráros térnél beugrott a Dunába.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság helyszínen tartózkodó járőrhajójáról azonnal mentőövet dobtak neki, ő azonban szándékosan többször elúszott mellette. A rendőröknek pár perc múlva sikerült a hajóba emelniük. Mivel nem mutatott életjeleket, rögtön megkezdték az újraélesztését. A partra vitték, ahol stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak.

Borítókép: Szabó Bálint egy tüntetésen (Fotó: Csudai Sándor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu