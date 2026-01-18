Rendkívüli

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A sport a nemzet egységét erősíti

A sportsikerek és sportgyőzelmek révén tartósan a győztesek közé emeljük a nemzetet, üzente a tárcavezető.

2026. 01. 18. 9:31
Fotó: Erdõs József Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány nemzetstratégiában, nemzetben gondolkozik, és azok között az építőkockák között, amelyekből a nemzet egységét erősebbé, jobbá lehet tenni, a sport kétségtelenül ott van – mondta a honvédelmi miniszter szombaton Szerencsen a XIII. Uray Attila labdarúgó emléktorna díjátadóján a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban. 

Szerencs, 2026. január 17. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a XIII. Uray Attila labdarúgó emléktorna díjátadóján Szerencsen, a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban 2026. január 17-én. MTI/Erdős József
(Fotó: MTI/Erdős József)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, 

sokat hányatott nemzetünknek sajnos, az elmúlt évszázadokban sok vesztesége volt

 és ezért sokakban kialakulhatott a „vesztességre ítéltség” képe. A sportsikereknek és sportgyőzelmeknek köszönhetően ezen változtatni lehet, és ezzel ismét, tartósan a győztesek közé emeljük a nemzetet – tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte, a kormány az elmúlt tizenhat évben infrastruktúrában, sportversenyek szervezésében, a nagy nemzetközi versenyek Magyarországra hozatalában és sportsikerek tekintetében a magyar emberekkel közösen nagyon komoly eredményeket ért el, amiért mindenkit köszönet illet. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tizenharmadik alkalommal megtartott Uray Attila labdarúgó emléktorna kapcsán elmondta, komoly hagyomány ez és mindenképpen folytatni kell.

Szükség van rá, hiszen a sport a nemzetépítésnek talán az egyik legfontosabb eszköze és módja

– hangsúlyozta. A Kulcsár Anita Városi Sportcsarnok kapcsán pedig úgy fogalmazott, a „Makovecz ihlette szép és komoly épület a kenyere javát már megette, kiszolgált nemzedékeket és szükség van a felújítására”. Azt mondta, az ügyet maga elé veszi és megvizsgálják, mit tudnak tenni minél gyorsabban annak érdekében, hogy a szerencsiek tovább használhassák a sportcsarnokot. 

Koncz Zsófia családokért felelől államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében elmondta, Uray Attila neve Szerencsen mindig összefonódott a sporttal és a fiatalok támogatásával. Hozzátette, Uray Attila 2010-ben 61 évesen hunyt el és olyan űrt hagyott maga után, amit nagyon nehéz betölteni. Hozzátette, emlékét a tornát is szervező fia viszi tovább, aki új lendületet adott a szerencsi labdarúgásnak, és a közreműködésével sikerült elérni azt, hogy egy helyi vállalattal hosszú távú együttműködést kötöttek, ami nagy segítség a helyi labdarúgásnak.

A XIII. Uray Attila labdarúgó emléktornán hat csapat vett részt, ezek két hármas csoportban küzdöttek meg. A döntőben az MVSC Miskolc–Gesztely mérkőzésen 2-2-es döntetlen után büntetőkkel a miskolciak nyertek 3-2-re.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a XIII. Uray Attila labdarúgó emléktorna díjátadóján Szerencsen, a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban (Fotó: MTI/Erdős József)


